Blokhuis belooft meer bedden in de ggz, maar het plan was toch juist minder?

Eind vorige week liet staatssecretaris Paul Blokhuis van volksgezondheid aan de Tweede Kamer weten dat er meer beveiligde bedden komen voor personen met gevaarlijk verward gedrag.

Begrijpelijk vindt hij het wel, zegt Hans Kroon, hoogleraar ambulantisering aan de Tilburgse universiteit. De politie klaagt al jaren over groeiende overlast door verwarde personen. Zorginstellingen zeggen op hun beurt dat zij niet genoeg plek hebben voor mensen die psychiatrische problemen hebben én een strafblad.

Er is inderdaad een tekort aan beveiligde intensieve zorg, schrijven de zorgverzekeraars en GGZ Nederland. Dus openen zij in een akkoord dat Blokhuis vorige week 'met genoegen' doorstuurde naar de Kamer de deur naar wat in zorgtermen capaciteitsverruiming heet, ofwel: meer bedden.

Op z'n minst opmerkelijk

Instellingen die merken dat zij extra opvangruimte nodig hebben, kunnen een aanvraag indienen bij de grootste verzekeraar in hun regio. Die beoordeelt of extra bedden nodig zijn.

Het is de verwachting dat veel instellingen hier gebruik van willen maken, omdat zij nu vaak geen plek hebben voor patiënten. Of er een maximum is aan wat verzekeraars willen uitgeven, is onduidelijk. Het staat in ieder geval niet in de brief aan de Tweede Kamer. Als het écht nodig, zijn de extra bedden dit jaar al beschikbaar, anders begin volgend jaar.

De maatregel is op z'n minst opmerkelijk, omdat het al jaren overheidsbeleid is het aantal bedden drastisch af te bouwen. Dat is de afgelopen jaren goed gelukt. Het idee achter deze ambulantisering is om mensen juist in hun eigen omgeving te helpen en de geestelijke gezondheidszorg minder institutioneel te maken en dichter bij de mensen te brengen.