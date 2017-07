Blinden eisen meer ondersteuning bij tv-programma's publieke omroep

Wie blind of slechtziend is en van 'Boer Zoekt Vrouw Internationaal' houdt, zit nog wel goed. Dat programma wordt ondersteund door het zogeheten audiodescriptie, een hulpmiddel waarbij bijvoorbeeld een stem beschrijft wat er in beeld te zien is. Ook visueel beperkte volgers van de series 'Tessa' (BNN), 'Alleen op de wereld' (VPRO) en de nieuwe Nederlandse films op NPO 3 (de voormalige Telefilms) krijgen er audiodescriptie bij. Verder is het behelpen met het aanbod en daar hebben blinde tv-liefhebbers genoeg van.

Onder aanvoering van Bartiméus Sonneheerdt, een vereniging die zich sterk maakt voor mensen met een visuele beperking, is de campagne 'Ik wil audiodescriptie' gestart. Het doel is om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen met de petitie, om zo via spreektijd in de Kamer een structureel aanbod te krijgen.

Nederland telt ongeveer 350.000 mensen met een visuele beperking. De verwachting is dat dit aantal door vergrijzing en diabetes oploopt. Om de actie kracht bij te zetten toert de vereniging met een mini-bios door het land om zo het publiek 'zelf te laten ontdekken hoe audiodescriptie voor blinden en slechtzienden bij film en televisie werkt'.

Resultaat De teller voor de petitie stond vanochtend op ruim 11.400 ondertekeningen. "En onze actie levert resultaat op want de NPO heeft besloten om de dramaseries 'Penoza' en 'Flikken Rotterdam' nu ook te voorzien van audioscriptie", zegt Eveline Ferwerda van Bartiméus Sonneheerdt. Al is dat volgens haar nog geen garantie dat vanaf nu het aanbod verder wordt uitgebreid. De actievoerders eisen een regeling waarbij au­dio­de­scrip­tie, net als ondertiteling, wettelijk is vastgelegd Volgens Ferwerda is de toepassing van groot belang voor blinden en slechtzienden, vooral omdat audiodescriptie de onafhankelijkheid van mensen vergroot. Ferwerda: "Nu moeten ze steeds aan bijvoorbeeld gezinsleden vragen: Wat gebeurt er nu? Het is heel vervelend om voortdurend een beroep te moeten doen op een ander." Elementen die in audiodescriptie beschreven worden zijn bijvoorbeeld personages, gezichtsuitdrukkingen, plaatsbepalingen en ontwikkelingen in de verhaallijn. De actievoerders eisen een regeling waarbij audiodescriptie, net als ondertiteling, wettelijk is vastgelegd. "Daarmee vragen wij echt niets oneigenlijks."

Beperkt aanbod Ferwerda hangt naar eigen zeggen regelmatig aan de telefoon met de NPO en met de commerciële omroepen. "Maar de RTL's zeggen dat er geen geld voor is en bij de publieke omroep levert het uiteindelijk maar een heel beperkt aanbod op." Jurgen Lentz, coördinator voor audiodescriptie bij de NPO, stelt dat 'NPO het erg belangrijk vindt om haar content voor iedereen toegankelijk te maken.' "Maar tv-programma’s waarin continu wordt gesproken en live programma’s zoals talkshows en nieuws zijn niet geschikt voor audiodescriptie." Bovendien is het maken van het hulpmiddel kostbaar. "Het is een erg arbeidsintensief proces in vergelijking met ondertiteling. Er moet een script gemaakt worden, teksten ingesproken en er komen nog kosten bij voor de techniek, zoals opnames en mixage. Overigens stonden de series Penoza en Flikken Rotterdam al langere tijd in de planning, al veel eerder dan de actie van Bartiméus Sonneheerdt." Volgens Lentz staat er in de winter nog een serie in de planning en bepaalt de NPO later of en welke programma's er verder nog van audiodescriptie worden voorzien.

