Blinde kinderen kunnen Donald Duck nu voelen

De uitgave voor deze kinderen bestaat uit twee strips van elk vier plaatjes. Dat past gemakkelijk in het flinterdunne stripblaadje zoals wij dat kennen, maar de speciale editie voor blinde en slechtziende kinderen is een multomap van tien centimeter dik, met onze favoriete eend uitbundig op de voorkant.

De inhoud van die map bestaat uit drie delen. In braille wordt uitgelegd hoe Donald Duck er uitziet. Dat gebeurt ook in een audiobestand en daarin worden ook allerhande andere zaken uitgelegd. Tekstballonnen bijvoorbeeld. "Stripfiguren in de Donald Duck praten tegen elkaar, en wat ze zeggen staat bijna altijd in een tekstballon".

Terwijl de kinderen wordt voorgelezen, kunnen ze voelen hoe Donald en Katrien er ongeveer uitzien of hoe 'spletsj', 'kaboem' en 'GRMBL' worden getekend. "Op die manier krijgen ze een beeld van de strip", zegt Marion Oosting van Dedicon, een stichting die allerlei boeken en strips leesbaar maakt voor blinden en slechtzienden. De eenden zijn geprint met een techniek die donkere lijntjes omhoog laat komen. Dat betekent dat Katriens jurkje zwarte stipjes heeft die kinderen kunnen voelen en haar strik bestaat uit streepjes. Daardoor voelen die twee elementen verschillend.

Meteen naar de winkel rennen om een exemplaar te kopen, dat heeft geen zin. Alleen kinderen die lid zijn de bibliotheekservice voor blinden en slechtzienden kunnen er een aanvragen.

