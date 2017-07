Blijven we elkaar wel schrijven, nu ik in een andere tijd leef?

Dag Jan,

In verhalen gebeurt het regelmatig dat een reeds overleden persoon een boodschap achterlaat: 'Als je dit leest/hoort/ziet, ben ik er niet meer'. Het schrijven van dit stukje voelt ongeveer zo. Op het moment van schrijven zit ik namelijk nog in een koffietentje in Amsterdam, maar als het in de krant verschijnt woon ik al twee weken in de Verenigde Staten. Samen met mijn vrouw ga ik daar op avontuur: nieuwe banen, een nieuw huis, een nieuw bestaan.

Conclusie: sommige fysische processen zijn omkeerbaar in de tijd zonder dat dat merkbaar is, andere niet

Wat hetzelfde blijft, is het onderwerp van mijn onderzoek in de deeltjesfysica: wat zijn precies de fysische eigenschappen van neutrino's, de bijna-onzichtbare fundamentele deeltjes die elke seconde weer in gigantische aantallen dwars door ons - en zelfs dwars door de aarde - gaan? Een van de grote vragen over neutrino's die we uiteindelijk willen beantwoorden is deze: maakt het voor neutrino's uit of ik de tijd omdraai of niet?

Stel je voor dat ik een video maak van een ei dat van tafel op de grond kapot valt. Als ik die video achterstevoren afspeel en dat aan iemand laat zien, dan weet diegene direct dat het om een video gaat die achterstevoren wordt afgespeeld. Het gebeurt namelijk nooit dat een kapot ei zichzelf op de grond bij elkaar raapt en dan omhoog 'valt' op tafel. Speel ik echter een video af van iemand die een bal recht omhoog gooit en die weer opvangt, dan is het onmogelijk om te zeggen of de video vooruit loopt of achterstevoren. Conclusie: sommige fysische processen zijn omkeerbaar in de tijd zonder dat dat merkbaar is, andere niet. De vraag is in welke categorie deeltjesprocessen met neutrino's vallen en of dat van invloed is op de samenstelling en ontwikkeling van het heelal.

Het omdraaien van de tijd spreekt tot de verbeelding. Waarom valt dat ei eigenlijk nooit omhoog? En hoe komt het dat we ons het verleden wel kunnen herinneren, maar niet de toekomst? Met zo'n grote verandering op komst probeer ik me meer dan gewoonlijk voor te stellen hoe mijn leven eruit gaat zien in de nabije toekomst.

Om ten minste een deel van die onzekerheid weg te nemen de volgende vraag: zullen we elkaar na de zomervakantie in ieder geval blijven schrijven?

