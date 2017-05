Blijf met je politiekcorrecte vingers van onze rotvrijheid om meningen te uiten

Haar man Emmanuel Macron (39) legt een hand op haar buik en de tekst luidt: ‘Hij gaat wonderen verrichten’. Ja, smakeloos. Het kan ook erger. In september grapte het blad over de driehonderd doden van de aardbeving in het Italiaanse Amatrice. Slachtoffers werden belachelijk gemaakt met de tekst: ‘Aardbeving op zijn Italiaans: pasta met tomatensaus, gegratineerde pasta en lasagne’. Het zijn maar twee voorbeelden van puberale, stijlloze en nodeloos kwetsende creaties van dit blad (waarvan de bijna voltallige redactie in 2015 door jihadisten werd uitgeroeid). Het blad wordt regelmatig door processen achtervolgd, ook in het geval van Amatrice. Maar niemand die een petitie de wereld in zou sturen om bijvoorbeeld lezers op te roepen het blad niet te kopen en dus failliet te laten gaan (het blad is reclameloos en er kunnen dus geen adverteerders aangesproken worden).

In Nederland hebben onlangs honderd vrouwen in een petitie bedrijven en instellingen opgeroepen om niet meer op de site GeenStijl (GS) te adverteren, dit wegens grof seksisme. De redactie van GS heeft o.a. een foto geplaatst van Volkskrant-columniste Loes Reijmer en daarbij zijn ‘reaguurders’ opgeroepen om haar ‘te doen’. Ik las de reacties onder haar foto, veelal misselijkmakende fantasieën over gedwongen seks. Kokhalzend en woedend heb ik me van deze rotzooi afgewend. Dit is een duidelijke inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van deze collega en ook een verkapte oproep tot geweld en verkrachting. Solidariteit met haar is hier op zijn plaats.

GeenStijl is soms hatelijk en ‘nodeloos kwetsend’, maar de rechts-an­ar­chis­ti­sche site is ook meer dan dat

Poging tot moord Tot mijn grenzeloze verbazing heeft Loes Reijmer tot op de dag van gisteren nagelaten om GeenStijl voor een rechtbank te slepen. Wat volgens juristen zeker een succesvolle actie zou worden. Zowel GS als de geïncrimineerde reaguurders zouden flink kunnen bloeden. En terecht. Dit is traditioneel het enige juiste middel (zie ook Charlie) om excessen bij de pers te bestraffen. Maar dat deed de columniste niet: samen met tientallen min of meer bekende vrouwen vond ze het beter om adverteerders te vragen de site wegens seksisme dood te laten bloeden. Hier wordt een poging tot moord op een dwars medium gepleegd. Een soms hatelijk en ‘nodeloos kwetsend’ medium, net als Charlie Hebdo, maar een rechts-anarchistische site die ook meer is dan dat. Bij GS vindt men bijvoorbeeld ook onthullingen en nieuws die kranten niet halen. En buiten grove beledigingen ook treffende satires. In de tekst van de vrouwenpetitie wordt dat ook volmondig erkend: ‘Wij geloven dat GeenStijl ook een luis in de pels kan zijn, een ‘pilaar van de vrijheid’’. Blijf dan met je politiekcorrecte vingers van onze rotvrijheid om meningen te uiten en laat in plaats hiervan die walgelijke actie van GeenStijl door een rechter flink bestraffen.

