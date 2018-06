Bitcoin krijgt opdoffer na weer een hack

Handelaren in cryptomunten zijn gisteren opgeschrikt door weer een diefstal van miljoenen virtuele munten, dit keer in Zuid-Korea. Toen de hack bekend werd deden beleggers massaal hun cryptomunten van de hand, waardoor 42 miljard dollar aan marktwaarde in rook op ging. Bitcoin, de bekendste cryptomunt, incasseerde een forse klap en verloor ruim 12 procent van zijn waarde in minder dan 24 uur tijd.

‘Een nieuwe dag, een nieuwe hack’, schrijft de nieuwssite Techcrunch over de hack van een handelsplatform voor cryptomunten in Zuid-Korea. De website volgt ontwikkelingen in de cryptowereld op de voet en weet ook dat het niet voor het eerst is dat er miljoenen virtuele munten worden gestolen. De hack herinnert iedereen er weer aan dat de handel in cryptomunten vele gevaren kent. Slachtoffers kunnen zich tot geen enkele instantie wenden en zijn hun geld meestal kwijt.

40 miljoen dollar De diefstal van het handelsplatform Coinrail, vergelijkbaar met een online beurs, is niet eens zo’n grote in de nog korte geschiedenis van cryptomunten. Hackers maakten voor ongeveer 40 miljoen dollar aan virtuele munten buit. Het gaat om zogeheten altcoins, de verzamelnaam voor alle cryptomunten behalve bitcoin. De munten NPXS, Aston en Tron werden gestolen, relatief ‘nieuwe’ cryptomunten, waarvan er in totaal al meer dan 1600 verschillende bestaan. Veel groter was eerder de hack bij Coincheck, een vergelijkbaar handelsplatform voor cryptomunten uit Japan. Daar werd eerder dit jaar voor 400 miljoen dollar aan munten gestolen, ook toen ging het om een alternatieve munt. Maar ook de bitcoin is regelmatig het lijdend voorwerp van een hack. Grootste diefstal ooit is nog altijd die bij de site Mt. Gox in 2014, waar 750.000 bitcoin werd gestolen. Huidige waarde: 5,5 miljard dollar.

Beurs Tussen al die diefstallen is een duidelijke parallel te trekken: het gaat bijna altijd om handelsplatformen die gehackt worden. Deze online beurzen zijn zo gevoelig voor hacks omdat zij grote hoeveelheden cryptomunten voor hun klanten bewaren. Beleggers kunnen vaak niet om zo’n handelsplatform heen als ze cryptomunten willen aanschaffen, waardoor ze indirect al een gevaar lopen. Ook de grootste en bekendste beurzen worden wel eens gehackt, zoals Coincheck uit Japan en Bitfinex, een van de eerste cryptobeurzen ter wereld. Omdat er geen sprake is van een gereguleerde markt zijn investeerders overgeleverd aan een wereld waar malafide handel de bonafide markt overstijgt. Al die onzekerheid maakt dat financiële autoriteiten diverse keren hebben gewaarschuwd voor de handel in cryptomunten. Omdat er geen sprake is van een gereguleerde markt zijn investeerders overgeleverd aan een wereld waar malafide handel de bonafide markt overstijgt. Dat stelde de Autoriteit Financiële Markten bij de presentatie van het jaarverslag. Volgens de toezichthouder hebben Nederlanders zich 'gelukkig' niet gek laten maken. De handel is naast dat ze kwetsbaar is voor diefstal namelijk ook erg fraudegevoelig. Koersen worden regelmatig gemanipuleerd om investeerders te trekken en tal van onderzoek heeft uitgewezen dat veel alternatieve munten niet levensvatbaar zijn.