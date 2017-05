Bijstandskorting voor dragen nikab is toegestaan

De betrokken moslima had bij de hoogste rechter op het gebied van sociaal bestuursrecht geklaagd over een korting van 30 procent op haar bijstandsuitkering gedurende twee maanden. Die kreeg zij opgelegd van de gemeente Utrecht omdat zij bij herhaling had geweigerd tijdens een werktraining haar nikab af te doen, een doorgaans zwart gewaad dat alleen de ogen vrij laat.

In de afweging tussen het recht op godsdienstvrijheid en het vinden en houden van werk moet dat laatste zwaarder wegen, blijkt uit het vonnis van de Centrale Raad van Beroep. Het is aannemelijk dat in de huidige maatschappelijke context het dragen van een nikab belemmerend werkt bij het vinden van werk, aldus de raad. “Dit heeft tot gevolg dat onnodige druk wordt gelegd op de publieke middelen.''

De Centrale Raad van Beroep noemt de tijdelijke, gedeeltelijke verlaging 'zonder meer proportioneel'

Noodzakelijk Ook is volgens de raad een inbreuk op het recht op godsdienstvrijheid, namelijk een verbod op het dragen van een nikab tijdens een werktraining, 'noodzakelijk in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen'. De kwestie speelt al sinds 2013, toen de vrouw door de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Utrecht werd aangemeld voor een werktraining. Toen zij bij herhaling weigerde haar nikab af te doen, werd zij niet toegelaten. Het aanbod om een wel toegestane hoofddoek te dragen, wees zij af. Daarop werd besloten tot een strafkorting. De Centrale Raad van Beroep noemt die tijdelijke, gedeeltelijke verlaging 'zonder meer proportioneel'.

