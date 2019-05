Bijspijkeren voor de examens doe je niet meer met je neus in de boeken, maar op YouTube

Zelf heeft hij een enorme hekel aan lezen en leren. Op de middelbare school zakte hij voor zijn eigen eindexamen, vertelt Micha Proper (25) zonder schroom. De tweede keer lukte het wel, maar tijdens zijn studie communicatiemanagement kwam hij zichzelf al snel weer tegen. De boeken waren nog dikker en de stof was nog taaier. Hij liet de boel versloffen en kreeg een bindend studieadvies. “Toen dacht ik: wat nu?”

Geïnspireerd door zijn eigen geworstel op school besloot Proper zijn boekentas aan de wilgen te hangen en ‘Digistudies’ op te zetten: een YouTube-kanaal met uitlegvideo’s voor scholieren die zich voorbereiden op hun eindexamen. Hij begon klein, met docenten Engels en Frans die een presentatie inspraken. “Het werd gelijk goed bekeken. Inmiddels hebben we al meer dan 700 video’s gemaakt voor alle examenvakken.”

De video’s waren eerst gratis, maar staan inmiddels achter een betaalmuur. Voor 15 euro per maand krijgen scholieren onbeperkt toegang tot alle materiaal, voor 8 euro eenmalig tot de video’s van één vak. De laatste weken - in aanloop naar het eindexamen - heeft Proper al zeker tweeduizend betalingen ontvangen, zegt hij. “Het gaat verbazingwekkend goed.” Dit geldt niet alleen voor het bedrijfje van Proper. De branche van online-examentrainingen en uitlegvideo’s bloeit, bleek eerder uit onderzoek van Oberon en SEO Economisch Onderzoek. Het commerciële aanbod van bijles, huiswerkbegeleiding en examentrainingen (in jargon: schaduwonderwijs) is een goudmijn. Eind 2017 waren er 616 bedrijven in Nederland bekend die iets dergelijks aanbieden. Van ruim de helft daarvan was de omzet van 2015 bekend bij het CBS: bij elkaar zo’n 74 miljoen euro.

Zijn filmpjes zijn gratis en aan advertenties doet Vegter niet. Zijn scholieren verklaren hem soms voor gek, want de kosten draagt hij bewust zelf. “Als docenten iets voor hun leerlingen maken, vind ik het not done om daar geld voor te vragen als je het verder deelt. Maar als een commerciële partij dit doet, begrijp ik dat het geld kost.”

Docent Henk Vegter valt het op dat veel mensen gebruikmaken van betaalde sites en trainingen, terwijl er ook ‘best veel goeds’ gratis wordt aangeboden. Zelf beheert hij de gratis website RekenTube, waar hij zelfgemaakte filmpjes over wiskunde en rekenen op plaatst. Op een normale schooldag krijgen die zo’n duizend views. In een toetsperiode loopt dat op tot vijfduizend per dag. “De site heb ik in eerste instantie gemaakt voor mijn eigen leerlingen”, zegt Vegter, die als wiskunde- en rekendocent in het voortgezet speciaal onderwijs werkt. “Zo kunnen ze tijdens het maken van hun werk de uitleg nog een keer terugkijken.”

Het aantal bedrijfjes stijgt vermoedelijk nog steeds, zegt onderzoeker Wendy de Geus van Oberon. Maar de effectiviteit is nog nooit onderzocht en er is weinig over bekend. “We weten niet of de kwaliteit van betaalde examentrainingen beter is dan de gratis trainingen die scholen zelf aanbieden.”

Ongelijke kansen

Dat leerlingen steeds meer mogelijkheden hebben om zichzelf online bij te spijkeren, is natuurlijk mooi. Maar het is de vraag of het grote aanbod van betaalde examentrainingen en video’s gelijke kansen in het onderwijs ten goede komt. Ouders met veel geld kunnen eindeloos investeren in dure examentrainingen voor hun kinderen, terwijl minder rijke ouders daar geen toegang tot hebben. De vraag of dat een zorgelijke ontwikkeling is, is moeilijk te beantwoorden. De relatie tussen het gebruik van schaduwonderwijs en kansengelijkheid is in Nederland nog niet onderzocht, en het onderzoek naar het oorzaken voor het gebruik staat nog in de kinderschoenen.

Toch is onderwijswetenschapper Frank Cornelissen van de UvA al kritisch. “Natuurlijk dragen die betaalde examentrainingen niet bij aan kansengelijkheid”, zegt hij. “De scheidslijn tussen hoger- en lageropgeleiden wordt hiermee versterkt. Het werkt segregatie in de hand.”

Hij vindt het vooral onwenselijk dat sommige scholen samenwerken met commerciële partijen en leerlingen als ‘extraatje’ betaalde trainingen aanbieden. “Waarom doen ze dat? Die scholen moeten zich afvragen of ze zelf wel genoeg doen aan de voorbereiding van het examen. Het signaal dat je uitstuurt is onwenselijk. Segregatie in de hand werken is niet je opdracht als school. Het is je opdracht om iedereen op een gelijke manier voor te bereiden op vervolgonderwijs en een plek in de maatschappij.”

Ondernemer Proper is het eens met die kritiek. Wel verwacht hij dat het aantal betaalde trainingen de komende jaren groeit. Er valt nu eenmaal geld mee te verdienen, en scholen zijn volgens hem niet zo innovatief. “Video’s zijn erg ondergewaardeerd in het onderwijs. We zijn bezig met een kleine revolutie. Nu word je als slim gezien als je goed kunt lezen. Maar sommige mensen werken gewoon anders.” Hij gniffelt. “Als dit er was geweest in mijn examentijd, had ik alleen maar tienen gehaald.”