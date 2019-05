Bijna iedere borstkankerpatiënt heeft gezondheidsklachten na de behandeling

Vrijwel alle vrouwen die zijn behandeld voor niet-uitgezaaide borstkanker ervaren hierna gezondheidsproblemen. Het gaat om klachten als vermoeidheid, tintelende handen of voeten en geheugenproblemen. Dat blijkt uit onderzoek van het integraal kankercentrum Nederland (IKNL) en het onderzoeksinstituut Nivel, dat vandaag werd gepubliceerd.

Ruim vierhonderd vrouwen die tussen 2012 en 2016 werden behandeld voor borstkanker deden mee aan het onderzoek. Bijna 94 procent van de vrouwen gaf aan dat ze nadien last kregen van de gezondheid, zowel kort na de behandeling als pas later. Ook huidklachten of haaruitval en een vervroegde overgang zijn problemen die bij veel vrouwen opspeelden.

Beter afwegen

Volgens Sabine Siesling, hoogleraar kankerzorg op maat aan de Universiteit van Twente en begeleider van het onderzoek, helpen de resultaten vrouwen die een nieuw behandeltraject ingaan. Er kan beter een afweging worden gemaakt tussen het risico op terugkeer van de ziekte en de kans op latere gezondheidsproblemen. Daarnaast kunnen gezondheidsklachten beter worden voorspeld: zo geeft een behandeling met chemotherapie een verhoogd risico op vermoeidheid, problemen met ademhaling of klachten over spijsvertering. Ook bij hormoontherapie hadden vrouwen nadien meer last van vermoeidheid.

Na een behandeling kan er gerichter gevraagd worden naar gezondheidsproblemen, of worden symptomen beter herkend. Dat is nodig, want er valt volgens Siesling vermoedelijk nog winst te behalen bij het behandelen van vrouwen die borstkanker hebben gehad. Hoewel bijna alle vrouwen klachten ervaren, gaat een derde van hen niet met deze gezondheidsproblemen naar een dokter. “Het kan dat klachten wel worden geconstateerd, maar dat de ernst voor een patiënt niet groot genoeg is”, zegt Siesling. “Het kan ook dat een vrouw denkt: ik ben blij dat ik nog leef, die vermoeidheid neem ik op de koop toe.”

Dat laatste is volgens de kankerdeskundige niet nodig. “Er zijn altijd gevallen waarbij een behandeling of begeleiding wel degelijk mogelijk is. Dat hoeft niet te betekenen dat je bijvoorbeeld vermoeidheidsklachten helemaal herstelt, maar kan ook helpen de vermoeidheid een plek te geven”, zegt Siesling. “Als je van tevoren weet dat die klachten mogelijk opspelen, kun je er vooraf al op letten. Bijvoorbeeld door je energie beter te verdelen over de dag. Een training of gedragstherapie helpt daar weer bij.”