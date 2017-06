Bijna een derde van de wereldbevolking is te zwaar

Hun body-mass index (BMI, lichaamsgewicht in kilo's gedeeld door het kwadraat van de lengte in meters) was 25 of meer. Van hen kregen meer dan 600 miljoen volwassen en bijna 108 miljoen kinderen (2-19 jaar) de diagnose ‘obesitas’. Hun BMI was meer dan 30. In zeventig landen, waaronder Nederland, is dat ruim een verdubbeling in vergelijking met 1980.

In 2015 zijn ongeveer 4 miljoen mensen overleden als direct gevolg van hun zwaar­lij­vig­heid

In een gisteren gepubliceerd rapport in het New England Journal of Medicine analyseerden wetenschappers de beschikbare data van 68,5 miljoen personen in 195 landen en constateerden een gestage toename van obesitas, die voorlopig niet ten einde is. In veel landen neemt het probleem onder de jeugdigen bovendien sneller toe dan onder ouderen. Ernstig overgewicht kan leiden tot hart- en vaatziekten, diabetes, nierfalen en verscheidene vormen van kanker. De onderzoekers stellen dat in 2015 ongeveer 4 miljoen mensen zijn overleden als direct gevolg van hun zwaarlijvigheid, 28 procent meer dan in 1990.

Belangrijkste oorzaken Slechte eetgewoonten en weinig lichaamsbeweging zijn volgens de deskundigen de belangrijkste oorzaken van het groeiend aantal mensen met gevaarlijk overgewicht. Verstedelijking en economische ontwikkeling hebben ook in arme landen voor een toename van obesitas gezorgd doordat een deel van de bevolking is overgeschakeld van een traditioneel groenterijk dieet op goedkoop, bewerkt voedsel met veel vet, suiker en zout. In schril contrast daarmee is de wetenschap van de VN dat wereldwijd nog altijd 800 miljoen mensen, onder wie 300 miljoen kinderen met honger kampen.

