Bijna de helft van Nederland steunt de blokkeerfriezen

Demonstreren tegen Zwarte Piet tijdens de landelijke sinterklaasintocht? ‘Onacceptabel’, zegt twee derde van de Nederlanders. Dat blijkt uit een peiling onder ruim tweeduizend burgers door het College voor de Rechten van de Mens. Slechts een op de zes ondervraagden noemt de actie die antizwartepietactivisten vorig jaar in Dokkum wilden houden wel acceptabel.

De snelwegblokkade waarmee een groep Friezen die demonstratie wist te voorkomen, krijgt veel meer steun: bijna de helft van de burgers vindt deze actie acceptabel, een op de drie keurt die af, blijkt uit het rapport dat het college vandaag publiceert.

Vorige week werden de ‘blokkeerfriezen’ veroordeeld tot taakstraffen mede omdat ze het hun tegenstanders onmogelijk maakten te demonstreren, ook al gebruikten ze geen geweld. Voor de rechter voerden ze aan niet tegen demonstreren op zich te zijn, maar wel tegen het moment. Volgens hen dreigde een kinderfeest verpest te worden. De rechters oordeelden dat juist een minderheidsgroep er belang bij heeft te demonstreren op momenten dat er veel aandacht is.

Grondrecht

Het mensenrechtencollege ondervroeg Nederlanders voordat deze rechterlijke uitspraak bekend was. Het college herinnert er in het rapport aan dat de demonstranten tegen Zwarte Piet gebruik maakten van een grondrecht en dat burgemeesters demonstraties alleen maar mogen verbieden wanneer ze vrezen voor wanorde, niet vanwege de inhoud.

In het algemeen zijn Nederlanders positief over demonstratierechten. Ze hebben wel de neiging hun goedkeuring te laten afhangen van wat ze zelf van een onderwerp vinden, concludeert het mensenrechtencollege, dat het rapport dan ook de titel gaf ‘Als we het maar eens zijn’. Ook demonstraties van anti-islambeweging Pegida en tegen het politiegeweld dat in Den Haag Mitch Henriquez het leven kostte, worden maar door een minderheid acceptabel gevonden.

Verschillen tussen stad en platteland vond het college niet of nauwelijks. Behalve als het om de sinterklaaskwestie gaat. Mensen in dichtbevolkte gebieden steunden relatief vaak de anti-pietdemonstratie en keurden de snelwegblokkade vaker af.