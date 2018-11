Bijna de helft van de Hongaren gelooft in Joodse en islamitische samenzweringen

Joden willen de wereld overheersen en de Amerikaanse miljardair George Soros wil vluchtelingen naar Europa brengen. Dat denken niet alleen de aanhangers van de Hongaarse premier Viktor Orbán, maar ook veel Hongaarse oppositiekiezers zijn daarvan overtuigd, blijkt uit onderzoek van het politieke onderzoeksbureau Political Capital naar het geloof in complottheorieën.

Ruim de helft van de Hongaren gelooft dat Soros, precies zoals de regering beweert, vluchtelingen georganiseerd naar Europa stuurt. Bij regeringsaanhangers is die overtuiging het sterkste: 71 procent gelooft er echt in, 19 procent twijfelt en slechts 10 procent gelooft er niets van.

Maar de aanhoudende anti-Soroscampagnes hebben ook buiten het eigen kamp effect: 39 procent van de linkse kiezers is inmiddels van de slechte intenties van de filantroop overtuigd, terwijl 24 procent die niet uitsluit.

Orbán ontkent aantijgingen dat de campagnes antisemitisch zijn. Maar billboards waarin de Joodse Soros wordt afgebeeld als speculant en miljardair die Hongaarse oppositiepolitici als marionetten bespeelt, sluiten precies aan bij de Hongaarse vooroordelen over Joden.

Moslimhaat

Bijna de helft denkt dat Joden internationale financiële instituten beheersen, 47 procent dat ze de wereldeconomie in handen hebben, 44 procent dat ze de wereld willen regeren en 40 procent gelooft in geheime Joodse bijeenkomsten waar ze plannen voor dit alles smeden.

Het ‘Sorosplan’ waar Orbán steeds over rept, past daar perfect in. Linkse kiezers zijn iets minder antisemitisch, maar ook daar zijn dit soort ideeën bepaald niet ongewoon.

Net zo sterk is in Hongarije de overtuiging dat de moslims Europa willen islamiseren. Veel West-Europeanen noemen islamitisch antisemitisme als een reden voor hun eigen moslimhaat, maar Hongaren geloven vaak gelijktijdig in het bestaan van Joodse en van islamitische samenzweringen.

Ze blijken overigens weer minder gevoelig voor complottheorieën die elders juist opgang doen, zoals de gevaren van fluor in drinkwater en van inentingen. Misschien ook, omdat dat soort onderwerpen in de Hongaarse media vrij zelden aan bod komen.