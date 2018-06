Bijna 10.000 euro voor Sprotje, de kat die uit de oven werd gered

Vorige week werd ze tijdens een feestje in het West-Vlaamse Kortrijk in een brandende oven gestopt. Pas na een kwartier werd ze door een omstander gered en naar een dierenarts gebracht.

Daar bleek de zwarte poes zware brandwonden te hebben opgelopen. "Pure horror", volgens dierenartsen Valérie Huvaere en Joshua Dutré. Ze vreesden dat het beestje het niet zou halen vanwege de open wonden en de kans op interne bloedingen. De kat was voor zijn opsluiting in de oven ook als voetbal gebruikt, schrijven zij op de facebookpagina van hun praktijk.

De dierenartsen rolden de kat van kop tot staart in het verband en legden haar aan een infuus met pijnstillers. Dat bleek wonderwel aan te slaan. Daarop begonnen de dierenartsen een online inzamelingsactie voor het herstel van Sprotje. De kat heeft 'weken, misschien maanden heel veel wondzorg, infuus, medicatie en verbandwissels nodig'.

Overdonderd

Tot hun verrassing stroomden niet alleen honderden verontwaardigde berichten binnen, maar ook duizenden euro's. Gisteravond stond de teller al op bijna 9500 euro, terwijl de dierenartsen om 500 euro hadden gevraagd om de kosten voor verband en medicatie te kunnen dekken. Ze zijn overdonderd door de onbeschrijfelijke dierenliefde van het publiek. Ze beloven de rest van de donaties aan een nabijgelegen asiel te storten.

Sprotje's herstel is via de facebookpagina van de dierenartsenpraktijk te volgen. Een deel van het verband is van haar pootjes, ze knapt goed op en is on-voor-stelbaar lief, aldus de dierendokters. Die hebben aangifte gedaan tegen de dierenbeul.

