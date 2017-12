Bij Tata Steel is het geduld op: Nu stellen we orde op zaken

Zo'n tweeduizend boze medewerkers komen vandaag in een grote, leegstaande fabriekshal van Tata Steel bijeen voor een protestmanifestatie. Zij zijn het niet eens met de voorgenomen fusie met het Duitse ThyssenKrupp waarbij tenminste tweeduizend banen in Nederland dreigen te vervallen. "Wij eisen inspraak", zegt Aad in 't Veld, bestuurder van FNV-metaal.

De fusie in de staalsector werd eind september plotseling kenbaar gemaakt. De Centrale Ondernemingsraad (COR) van Tata Nederland maakte zich direct grote zorgen. Zij vreesden voor veel meer baanverlies en het kwijtraken van de regie over de winstdraaiende fabrieken in IJmuiden. "Er is geen enkele reden een joint venture te starten. Door dat toch te doen, creëren we alleen maar problemen", zei COR-voorzitter Frits van Wieringen.

Verliezen Een maand later voegde de directie van Tata Steel Nederland zich bij het protest, toen zij een summiere uitwerking van de plannen had ingezien. Daarin zou staan dat de Nederlandse vestiging inderdaad niet langer een eigen raad van commissarissen en directie mag hebben en moet opdraaien voor de verliezen van Duitse en Britse fabrieken. De Nederlandse vestiging mag niet langer een eigen raad van commissarissen en directie hebben en moet opdraaien voor de verliezen van Duitse en Britse fabrieken De ondernemingsraad en de vakbond kregen er zo een partner in het verzet bij. "Geld dat het bedrijf zelf verdient, moet in IJmuiden kunnen worden geïnvesteerd", liet Tata-directeur Theo Hanrar weten. Ook vreest Hanrar dat de COR gelijk krijgt in zijn vermoeden dat het veel meer banen gaat kosten dan de vierduizend die zijn aangekondigd. De Nederlandse directie van Tata Steel zit echter niet aan tafel bij de onderhandelingen. De Europese baas van Tata Steel sprak, volgens een persbericht van Tata , afgelopen maandag nog met vakbonden en ondernemingsraad en beloofde na het boekenonderzoek met meer informatie te komen over de voorgenomen fusie en de werkgelegenheid. Aad in 't Veld, bestuurder van FNV Metaal en de ondernemingsraad ontkenden dit gisteren keihard. Zij spraken van 'nepnieuws' van de Tata-directie. De suggestie dat het allemaal wel goed zal komen, moet personeel ontmoedigen naar de protestbijeenkomst te gaan. De vakbond vindt dat er lang genoeg is gewacht. In 't Veld: "De fusietrein dendert door en de medezeggenschap en de vakbonden worden er compleet buiten gehouden. Wij eisen inspraak en een garantie voor de werkgelegenheid. Zonder baangaranties komt er geen fusie." De manifestatie van vandaag is het begin van een periode van acties, aldus de FNV. De vakbond dreigt zelfs met stakingen. In Duitsland heeft ThyssenKrupp wel met de vakbonden gesproken over werkgelegenheidsgaranties, weet de FNV. Daar waren eind september grote acties. Zeker vijfduizend Duitse staalarbeiders maakten duidelijk dat de fusie een slecht idee is.