Bij ggz-patiënten klopt de diagnose vaak niet (meer)

Een kwart van de ernstig psychiatrische patiënten van de Gelderse instelling voor geestelijke gezondheidszorg GGNet heeft een verkeerde of verouderde diagnose, blijkt uit een onderzoek van de ggz-instelling onder de eigen cliënten. De koepel van cliënten- en familieorganisaties in de ggz, MIND, herkent de resultaten en vindt dat behandelaren in de geestelijke gezondheidszorg herdiagnostisering aan de orde moeten stellen bij hun cliënten.

Waarom knappen onze chronisch patiënten maar niet op van de behandeling, vroegen de specialisten bij GGNet zich af. Ze keken nog eens naar de diagnoses van bijna duizend patiënten. Het leverde op dat bij 27 procent de hoofddiagnose niet (meer) klopt, bijvoorbeeld ­omdat depressie niet meer het ­belangrijkste is, maar een recent ontdekt trauma. Bij ruim de helft van de patiënten kwamen nieuwe inzichten naar boven die belangrijk zijn voor de behandeling.

Meerdere problemen

Geneeskundig bestuurder Kees Lemke koos niet voor een wetenschappelijk onderzoek dat jaren in beslag neemt, maar voor een ‘indringende praktijkevaluatie’. Daarom kan hij niet zeggen in hoeverre de cijfers representatief zijn voor de hele sector. Een ‘eerste APK bij langdurige patiënten bij wie we een lijst van vitale, in dit geval onderbelichte, zaken hebben gecheckt’, noemt Lemke het praktijkonderzoek.

Marjan ter Avest, directeur van MIND, schrikt van de uitkomsten, maar kijkt er niet van op. “Het gaat geregeld mis als iemand meerdere problemen heeft”, zegt ze. “Ik krijg daar vaak meldingen over. Laatst van iemand met een zware depressie. Ze is daarvoor gericht behandeld. Maar ze had ook een ernstig trauma meegemaakt, had geen vast huisadres, geen uitkering en zat in de schulden. Zij zat dus in een vicieuze cirkel. Maar haar behandeling was gericht op die depressie, omdat de behandelaar alleen naar de DSM-diagnose keek, terwijl de onderliggende problemen vaak veel complexer zijn.”

DSM is de afkorting waar de geestelijke gezondheidszorg nooit over uitgepraat raakt. Het staat voor Diagnostisch en Statistisch Handboek van Mentale Stoornissen. Hierin zijn de psychische klachten omschreven en gegroepeerd. Maar wie een niveau dieper kijkt dan het DSM, ziet dat bijvoorbeeld verslavingen of schulden een goede behandeling in de weg staan. Ook zijn er stoornissen die voorheen onvoldoende werden opgemerkt, zoals autisme, trauma’s en stoornissen die samenhangen met verstandelijke beperkingen.