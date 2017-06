Bewindspersonen wijten laag loon op school aan vakbond

Gisteren, de dag voor de staking van de leerkrachten in het basisonderwijs, stuurden minister van onderwijs Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker twee brieven naar de Tweede Kamer. Daarin stelden zij ouders noch leerkrachten erg gerust voor de toekomst.

Wat betreft de salarissen, het hoofdonderwerp van de onvrede van docenten, schreven zij dat die in het basisonderwijs inderdaad voor een groot deel lager liggen dan in het voortgezet onderwijs. Bijna driekwart van de leerkrachten op basisscholen zit in de laagste loonschaal van het onderwijs, die in het voortgezet onderwijs nooit wordt gebruikt.

Dekker en Bussemaker wijzen erop dat de scheefgroei vooral te wijten is aan de vakbonden, die beter onderhandelden voor het voortgezet dan het basisonderwijs. Geld om het verschil ongedaan te maken, is er niet, zeggen zij. Pas een volgend kabinet zou maatregelen daartoe kunnen nemen.

Dekker en Bussemaker stellen voor om het voor mensen uit andere beroepen makkelijker te maken om over te stappen naar het basisonderwijs. Zo hopen ze leraren geschiedenis, van wie er juist te veel zijn, te interesseren voor een carrière als leraar op de lagere school. Ook willen ze stimuleren dat mensen die een andere baan hebben, deels in het onderwijs gaan werken en dat juffen die nu in deeltijd werken, meer uren gaan draaien.

De relatief schrale beloning in het basisonderwijs is ook een oorzaak van het oplopende lerarentekort. Uit een onderzoek dat in opdracht van de overheid werd gedaan, zeiden jongeren dat het matige loon voor hen een reden is om niet voor het vak van leraar te kiezen.

Salarisafspraken niet nagekomen

Driekwart van de juffen en meesters op de basisschool zit in schaal LA, met een maximumsalaris van 4233 euro. Dat bedrag is inclusief toeslagen. Leraren in het voortgezet onderwijs beginnen in schaal LB, met een maximum van 4788 euro. Die schaal is ook bereikbaar voor leerkrachten in het basisonderwijs; een kwart van hen zit in die schaal. De sociale partners hadden met de schoolbesturen afgesproken dat in 2014 40 procent van de leraren in het basisonderwijs naar LB zou zijn gepromoveerd.

Het grote verschil tussen de twee groepen zit in de groeimogelijkheden. Meer dan de helft van de leraren in het voortgezet onderwijs zit in LC of LD. De laatste, waar ruim een kwart in zit, kent een maximumvan 6289 euro.