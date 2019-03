Bewijs tegen Willem Holleeder is ‘gekocht’, zegt zijn advocaat

Met deze aanval op de waarde van de getuigenissen van de twee kroongetuigen is de verdediging van Willem Holleeder begonnen aan een vijf dagen durend pleidooi. Holleeder staat voor de rechter voor zes levensdelicten waaronder de moord op zijn zwager en mede-Heineken ontvoerder Cor van Hout.

Raadsman Sander Jansen zei vandaag op de 55ste zittingsdag van het proces dat hij er op rekent dat de rechters professioneel genoeg zijn om alle aandacht voor Holleeder, en zijn min of meer veroordeling door het publiek, naast zich neer te leggen. Uw overtuiging moet het gevolg zijn van de eigen waarneming, hield de advocaat de rechters voor. In de Verenigde Staten, waar sprake is van juryrechtspraak, moeten de juryleden afgeschermd worden van de publieke opinie. Met professionele rechters is dat niet nodig, zo redeneerde Jansen. Hij vertrouwt op een eerlijk proces.

Dat de verdediging begint met een aanval op de verklaringen van de kroongetuigen is niet vreemd. Hun verklaringen zijn van groot belang voor de beoordeling van betrokkenheid van Holleeder bij de liquidatie van drugs- en vastgoedhandelaar Kees Houtman (november 2005) en cafébaas Thomas van der Bijl (april 2006).

Twee stromingen

Als het gaat om de positie van kroongetuigen in het strafproces zijn er grofweg twee stromingen. De meest puriteinse stroming vindt dat kroongetuigen alleen in aanmerking komen voor strafvermindering. Meer niet. De huidige praktijk is echter dat over meer afspraken gemaakt kunnen worden zoals het opbouwen van een nieuw bestaan. Sander Janssen is de eerste mening toegedaan. Dat betekent dat in zijn ogen het verstrekken van meer dan een miljoen euro aan kroongetuige Peter la Serpe voor het verzekeren van zijn eigen veiligheid voor een periode van tien jaar een afspraak is die haaks staat op wat de wetgever heeft beoogd. Dat La Serpe en Ros respectievelijk 65000 euro en 400.000 euro aan inkomsten uit misdaad mochten houden, is in de ogen van Jansen ook strijdig met wat de wetgever wilde regelen.

Het is maar zeer de vraag of deze aanval op de kroongetuigen slaagt en hun verklaringen buiten beschouwing moeten blijven. In het Passageproces waarin beide kroongetuigen ook verklaarden, heeft het hof de bijdrage van de kroongetuigen niet ter zijde geschoven. Die zaak loopt nu nog bij de Hoge Raad. En de eerste tekenen, het advies dat de advocaat generaal aan de Hoge Raad heeft gegeven, zijn ongunstig voor Holleeder. In dat advies blijven de deals met de kroongetuigen overeind.

Morgen gaat de verdediging verder met het behandelen van de verklaringen van de zuster Astrid en Sonja Holleeder.

Willem Holleeder is niet de enige die zich moet verantwoorden voor moorden uit het begin van deze eeuw. Justitie heeft recent de Alkmaarse Turk Ali N. (34) gearresteerd voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van crimineel John Mieremet in 2005 in Thailand. Deze moord is volgens het OM uitgelokt door Holleeder. Tot op heden nog zonder succes wordt Ali N. ook vervolgd voor de moord op vastgoedmagnaat Willem Endstra in mei 2004. In die zaak is hij, samen met zijn neef en medeverdachte Özgür C. door de rechtbank vrijgesproken. Het hoger beroep van het Openbaar Ministerie tegen die vrijspraak loopt.