Beter lezen met een hond aan je voeten

Kinderen met leesproblemen lezen in Tilburg voor aan een hond. 'Sinds Ala'e deelneemt, gaat ze echt vooruit' Lees verder na de advertentie Als de zevenjarige Ala’e Mefsioui vijf minuten aan het voorlezen is uit een boekje over Sem en Fien, kruipt Flex eens lekker tegen het meisje aan. De vacht van de koningspoedel kriebelt aan de voetjes. Ala’e moet ervan giechelen, maar gaat dan onverstoord verder waar ze is gebleven. Het is goed, Flex voelt vertrouwd. Ontspannen ligt hij op een matje voor haar, zelf heeft ze plaatsgenomen op een zitzak. Het is fijn om voor Flex voor te lezen. Als ze een klein foutje maakt, begint hij niet te lachen. Ala’e durft steeds beter om het hardop te doen. In een vestiging van de bibliotheek in de Tilburgse wijk Reeshof is het elke woensdagmiddag kwispellezen. Kinderen met leesproblemen uit groep 3 en 4, oefenen hun vaardigheid door voor te lezen aan een getrainde hulphond. Ala’e wordt komend jaar getest op dyslexie, andere kinderen hebben bijvoorbeeld ADHD, autisme of faalangst. “De hond is een echte motivator”, zegt Coosje van der Pol, die het project begeleidt. “Hij geeft geen commentaar, maar is wel aandachtig. Dat vergroot het zelfvertrouwen van de kinderen en daarmee ook hun leesvaardigheid.”

Heldere resultaten Na een proefperiode eind vorig jaar in een Waalwijkse vestiging, begon de bibliotheek Midden-Brabant dit jaar met de reguliere therapie. Acht woensdagen lang komen de kinderen voorlezen, de vierde reeks is volgende week ten einde. Bijna vijftig kinderen hebben nu aan het kwispellezen meegedaan, de resultaten zijn helder: ze hebben er vrijwel allemaal baat bij. Van der Pol: “Zowel ouders, leerkrachten, de begeleider die aanwezig is als de kinderen zelf geven aan dat de leesprestaties vooruitgaan.” Dat komt niet uit de lucht vallen. Internationale onderzoeken wezen al eerder uit dat kinderen met leesproblemen meer vooruitgang boeken als ze structureel voorlezen aan een hond dan wanneer ze dat doen aan een volwassene, andere kinderen of een knuffelbeest. Dankzij het succes heeft het project ook de interesse gewekt van andere bibliotheken in het land, die in groten getale om informatie vragen. Dat kan één probleem opleveren, zegt Jessica van den Hurk van stichting Hulphond Nederland: “De beschikbaarheid van getrainde honden. Niet elke therapiehond is geschikt voor kwispellezen. Daar gaat een traject aan vooraf.”

Extra leuk Ala’e is gek op Flex. Vanaf het moment dat ze de bibliotheek binnenwandelt, wijkt ze niet van zijn zijde. Ze aait, knuffelt, laat hem een pootje geven. Flex vindt het allemaal best. Het grootste compliment kreeg het meisje onlangs van haar juf in groep 3, toen ze in de klas mocht voorlezen en te horen kreeg dat ze het zo goed deed. Haar moeder Hanane Michielse straalt wanneer het ter sprake komt. “Het kwispellezen helpt enorm, ze komt hier zo graag.” Sinds de eerste keer is ze ook thuis meer gaan lezen. Op de bank of in bed voor het slapen gaan: Ala’e oefent wanneer het mogelijk is. Nu ze het kan, heeft ze er ook plezier in. “Ik vind lezen leuk. En het is extra leuk door de hond.”

Lees ook: