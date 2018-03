Beter imago kan personeelstekort in de zorg terugdringen, denkt minister Hugo de Jonge

Aangekondigd door opzwepende muziek springt minister Hugo de Jonge het podium op. “Zo’n muziekje wil ik voortaan ook in de Tweede Kamer”, grapt de minister naar de zaal vol ziekenverzorgenden, verpleegkundigen en studenten.

Een zorgcentrum in de Haagse wijk Loosduinen was gisteren de locatie waar minister De Jonge van volksgezondheid de langverwachte actieplannen presenteerde voor de enorme personeelstekorten in de zorg. De Jonge heeft het actieplan onder zijn arm: 68 pagina’s met voorstellen om in het land de komende jaren het duizelingwekkende aantal van 125.000 vacatures in te vullen in de zorg.

Het is voor de CDA-minister een belangrijk politiek moment. Al een jaar wacht de Tweede Kamer op het grote plan voor de aanpak van de tekorten in de zorg.

Tijdens de lange kabinetsformatie liepen de vacatures steeds verder op. Er ligt geld op de plank voor de verpleeghuizen om extra personeel aan te nemen. Maar hoe gaan die mensen gevonden worden, ook in de ziekenhuizen, ggz en wijkverpleging?

Imagoverbetering Uit zijn peptalk in Loosduinen blijkt dat Hugo de Jonge vooral veel verwacht van imagoverbetering van het vak. Daar gaat het grootste deel van zijn presentatie over. “We moeten af van dat tobberige. Zodat mensen op verjaardagsfeestjes niet meer bezorgd kijken als je zegt dat je in de zorg werkt.” We moeten af van dat tobberige. Zodat mensen op ver­jaar­dags­feest­jes niet meer bezorgd kijken als je zegt dat je in de zorg werkt Hugo de Jonge Hij haalt een mannelijke verpleegkundige het podium op, omdat er daar meer van mogen komen. Ook heeft de minister een cadeautje bij zich: een reclamespotje over werken in de zorg, opgenomen in zorg­centrum Loosduinen. Het feelgoodfilmpje draait helemaal om vakmanschap. De zaal applaudisseert. Met die positieve draai verwacht het kabinet veel te bereiken. Het actieplan bevat verder geen radicale voorstellen. Het idee is om vooral bestaande initiatieven uit te breiden, en de krachten te bundelen. Het nieuwe personeel voor de zorg kan volgens de inschatting van het kabinet vooral komen van zij-instromers (schatting: 30.000 vacatures vervuld) en efficiënter werken dankzij nieuwe technologie (25.000 minder fte’s nodig).

Zorgpolder De politieke keuze achter het plan is dat het kabinet vertrouwt op de ‘zorgpolder’: de verpleeghuizen, ziekenhuizen, opleidingen, werkgevers en werknemers in de zorg kunnen het zelf oplossen. De rol voor minister Hugo de Jonge: druk op de ketel houden. Maar hij kan niets afdwingen. Hij is afhankelijk van de polder. Hugo de Jonge verdedigt na afloop van zijn optreden zijn strategie. “Het is een bewuste keuze om het zo te doen. Met precisiewerk krijgen we de snelste oplossing. Er komt voor 28 regio’s een eigen plan, omdat het personeelstekort per regio verschilt in oorzaak en omvang.”