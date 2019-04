Beschermt een HPV-vaccinatie ook vrouwen die al besmet zijn?, willen ziekenhuizen weten

“Zo’n 6000 vrouwen worden jaarlijks vanwege een afwijkend uitstrijkje verwezen naar de gynaecoloog. Dat is een enorm aantal. Als het ernstig is, halen we poliklinisch een plakje van de baarmoedermond weg. De cellen zijn dan weg, maar het virus blijft. Daardoor kan de ingreep een tweede keer nodig zijn. Nu is er een kleine studie die aantoont dat het zin heeft deze vrouwen, die dus al besmet zijn met HPV, alsnog te vaccineren. Dat kan hun afweer helpen bij het opruimen van dit virus. Of dat klopt zullen wij de komende vier jaar onderzoeken.”

“Het gaat om vrouwen die bij de gynaecoloog komen met een afwijkend uitstrijkje en daarvoor behandeld worden. Even voor uw achtergrond: bijna alle vrouwen lopen in hun leven het HPV-virus op. Niet iets om van te schrikken. Dat krijg je bij seksueel contact, maar gelukkig ruimt de eigen afweer bij de meeste vrouwen het virus vanzelf op. Toch kan dat virus ook onrustige cellen geven en díe kunnen weer leiden tot kanker.

Het gaat erom de kans op een tweede ingreep te verminderen?

“Ja, want het is grote gezondheidswinst als we die kunnen voorkomen. Allereerst emotioneel, want je krijgt als vrouw anders voor de tweede keer een ingreep op een hele intieme plek, dat is voor veel vrouwen belastend. En je voorkomt dat cellen zich opnieuw ontwikkelen tot een voorstadium van kanker. Er is nog een extra reden. Vrouwen die behandeld zijn en daarna zwanger worden, hebben een verhoogd risico op een te vroeg geboren kind. De ingreep maakt de baarmoederhals namelijk iets korter. Na een tweede ingreep wordt de baarmoederhals zo veel korter dat de kans op vroeggeboorte snel stijgt. Het zou geweldig zijn als we dat kunnen voorkomen.

“We betrekken achthonderd vrouwen, verspreid over vijftien ziekenhuizen, bij het onderzoek. De helft krijgt het vaccin, de andere helft een placebo. Over vier jaar weten we of het werkt.”