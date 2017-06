Bescherm journalist net als brandweerman

Bedreigde journalisten moeten in de komende jaren net als brandweermannen en ambulancepersoneel beter worden beschermd door hun werkgever, de politie en justitie. Volgens voormalig ombudsman Alex Brenninkmeijer zijn ook zij te beschouwen als een ‘publieke beroepsgroep’ met een belangrijke maatschappelijke taak.

Nederlandse journalisten steeds vaker te maken krijgen met intimidatie en bedreigingen tijdens hun werk, blijkt uit het rapport ‘Een dreigend klimaat’, dat Brenninkmeijer maakte in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en dat vanmiddag wordt gepresenteerd. Van de 638 ondervraagde journalisten heeft 61 procent te maken met bedreigingen. De cijfers zijn gestegen in vergelijking met acht jaar geleden, toen eenzelfde onderzoek werd uitgevoerd. Meer dan 80 procent van de bedreigde journalisten geeft aan vooral fysiek te worden geïntimideerd, 43 procent noemt juridische bedreiging als belangrijkste, gevolgd door dreiging via social media (23 procent).

Gevoelige onderwerpen

Journalisten zijn vooral de klos als ze schrijven over gevoelige onderwerpen als moord- en oplichterspraktijken, kindermisbruik, de islam, Wilders en Erdogan. De daders zijn vaak gewone burgers, maar ook persvoorlichters, politici en burgemeesters worden als dreigers genoemd. De impact van de dreigingen is doorgaans groot. Meer dan 40 procent van de journalisten wordt voorzichtiger in de berichtgeving en schrijft terughoudender.

Volgens Brenninkmeijer is dat zeer kwalijk, omdat de democratische rechtsstaat afhankelijk is van het functioneren van de (kritische) journalistiek. Hij concludeert dat het grote maatschappelijk belang van die onafhankelijke journalistiek haaks is komen te staan op de maatschappelijke positie van die beroepsgroep, die juist steeds zwakker wordt. Anders dan politiemensen, ambulancepersoneel en brandweermannen zijn journalisten per definitie niet ‘statelijk’ georganiseerd. Journalisten zijn afhankelijke van marktpartijen, ze werken steeds minder in dienstverband en steeds vaker als kleine zelfstandige. Dan worden ze erg kwetsbaar als grote organisaties of bedrijven hun onder druk willen zetten of beïnvloeden. Een deurwaarder op het thuisadres van de journalist doet dan wonderen.

79 procent vindt bedreigingen een gevaar voor de persvrijheid

In het rapport gaat Brenninkmeijer in op actuele voorbeelden, zoals dat van de bedreigde Özcan Akyol wegens zijn televisieserie ‘De neven van Eus’. Ook noemt hij de Telegraaf, die nota bene door de nationale politie onder druk werd gezet om níet te schrijven over asielcriminaliteit, en de politieke partijen VVD, Denk en PVV die media weren van hun persconferenties. De in totaal 29 voorbeelden die worden uitgewerkt, staan rijp en groen door elkaar, en dat, in combinatie met de onduidelijke status van het vak journalist, maakt een aanpak van de stroom aan bedreigingen moeilijk.