Bertens maakt hoge verwachtingen niet waar op Australian Open

Bertens verloor in drie sets van de Russin Anastasia Pavlyuchenkova. In de eerste set was er nog geen vuiltje aan de lucht voor Bertens. Ze domineerde op de baan, liep snel uit naar 5-1 en profiteerde van de fouten van de Russische nummer 44 van de wereld. Toen de alles-of-niets-ballen van Pavlyuchenkova wel binnen de lijnen vielen, ging het mis. De 27-jarige Bertens, die voor het eerst in haar leven als nummer 9 van de wereld op een grandslamtoernooi staat, had geen antwoord op het aanvallende spel van de voormalige nummer 13 van de wereld. Pavlyuchenkova heeft twaalf titels op haar naam staan en is levensgevaarlijk als haar spel begint te lopen. Bertens zag haar droom om in Australië uit te blinken met de setstanden 6-3 3-6 3-6 op het scorebord in het water vallen.

Bertens maakte zichzelf na het verlies geen verwijten. “Zij speelde niet goed in het begin en ik had haar waar ik haar hebben wilde”, zei ze na haar nederlaag. “Ik heb echt alles geprobeerd, maar het was niet genoeg. Na de eerste set merkte ik dat zij beter ging spelen en de ballen er bij haar beter op kwamen te zitten.”

Zelfvertrouwen Bertens verloor de regie en zag toen hoe de agressief spelende Russin steeds minder fouten ging maken. “Het was steeds lastiger om haar pijn te doen en dat heeft zij gewoon heel goed gedaan. Ik kon haar niet meer onder druk zetten. Misschien had ik haar iets meer moeten ontregelen, al is dat lastig op deze baan. Als ik het net opzocht, werd ik vaak gepasseerd.” In tegenstelling tot vorig jaar heeft ze geen kans om haar zelfvertrouwen in het dubbelspel op te krikken. Bertens heeft er dit seizoen voor gekozen om zich alleen op het enkelspel te richten om daar nog meer uit te halen. Bertens liep deze week met een andere status rond op Melbourne Park. Ze staat voor het eerst in de mondiale top tien en is nu een prooi geworden waar de rest op jaagt. Haar succes van vorig jaar, waarin ze het prestigieuze toernooi van Cincinnati won, haar debuut maakte bij het eindejaarstoernooi van de WTA-finals en voor het eerst in de mondiale top tien kwam, leverde haar veel op.

Robin Haasse Bertens investeerde in haar begeleidingsteam en verwelkomde de nieuwe kledingsponsor Fila, die haar voor Australië in een volledig roze outfit stak. Na een tussenstop thuis in Nederland om uit te rusten vliegt Bertens door naar Rusland voor het indoortoernooi van Sint-Petersburg. De Fed Cup-wedstrijd tegen Canada in februari laat ze schieten. Daar is geen plek meer voor in het schema. “Na Sint-Petersburg ga ik twee grote toernooien spelen in Doha en Dubai. De deur voor de Fed Cup zit voor de eerste ontmoeting echt dicht. Omdat het indoor is past het helaas niet in mijn schema.” Robin Haase kon ook zijn koffers pakken op de Australian Open. Hij kwam in Melbourne voor het eerst in acht jaar verder dan de eerste ronde, maar daar bleef het bij. Haase speelde tegen de Tsjech Tomas Berdych, die in een topvorm verkeerde. De 31-jarige Hagenaar had niets in te brengen in zijn tweede rondepartij. Berdych maakte in slechts 79 minuten, in straight sets met 6-1 6-3 6-3, gehakt van de nummer 1 van Nederland. Haase verloor even later met Matwé Middelkoop in het dubbelspel van het Amerikaanse duo Ryan Harrison/Sam Querrey (7-5 4-6 6-3). Landgenoot Jean-Julien Rojer en zijn Roemeense partner Horia Tecau werden ook verrassend uitgeschakeld in het dubbelspel. Ze verloren van de Amerikaan Jamie Cerretani, die met Marcelo Arevalo uit El Salvador speelde. (7-5 6-7 6-3)

