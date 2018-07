Berisping voor arts die demente patiënt euthanasie verleende

Dat is het oordeel dat de tuchtrechter in Den Haag vandaag uitsprak in een geruchtmakende euthanasiezaak. De straf is mild. De arts krijgt een berisping waar ook een beroepsverbod tot de mogelijkheden behoorde.

Een wilsverklaring moet volgens het tuchtcollege ‘kraakhelder’ zijn. Dat was niet het geval.

De zaak gaat over een vrouw, een voormalig kleuterleidster, die een wilsverklaring opstelde nadat zij te horen kreeg dat ze aan dementie leed. Ze kende die ziekte maar al te goed. Haar moeder was hier na een lange lijdensweg aan overleden. Dat wilde zij zichzelf en haar familieleden besparen.

In de wilsverklaring schreef zij dat zij dood wilde zodra zij niet langer thuis kon wonen en naar het verpleeghuis moest. Maar, en daar begon de onduidelijkheid, ze wilde pas euthanasie als zijzelf de tijd rijp achtte en op haar verzoek. Dat eerste, opname in een verpleeghuis, was precies wat er een paar jaar geleden gebeurde. Het tweede, een euthanasieverzoek, kwam er niet. De vrouw zei geregeld dat ze dood wilde, maar als de arts er naar vroeg krabbelde ze terug. “Omdat ze de vraag niet begreep”, zei de arts.

Geen grond Het tuchtcollege oordeelt dat de wilsverklaring geen grond bood voor euthanasie. Een wilsverklaring moet namelijk ‘kraakhelder’ zijn. Is dat niet het geval, dan nog is het mogelijk euthanasie te verlenen, maar alleen als de patiënt ‘eenduidig, consequent en vasthoudend’ aangeeft dat hij dood wil. Dat was hier niet het geval. Daarnaast had de arts moeten proberen om uitvoering van de levensbeëindiging met de vrouw te bespreken. Dat gebeurde niet. De vrouw kreeg zonder dat zij het wist een verdovend middel in de koffie en had evenmin een idee wat er daarna zou volgen. "Het recht om over het eigen leven te beschikken raakt een dementie-patiënt in beginsel niet kwijt”, aldus de tuchtrechter. Omdat de arts zich vooraf uitgebreid heeft laten informeren door andere artsen, met de familie heeft gesproken en zich nadien ook open heeft opgesteld toen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de zaak bij de tuchtrechter aanspande, legt de rechter alleen een berisping op. Daarmee is de arts nog niet klaar met deze zaak. Ook het Openbaar Ministerie heeft een onderzoek ingesteld om te zien of zij de arts strafrechtelijk kan vervolgen.

