Beperking of niet, leren is een recht

Gemeenten slagen er steeds beter in om kinderen die veel zorg nodig hebben een plek in het onderwijs te geven. Dat constateert Marc Dullaert, de voormalige Kinderombudsman die vorig jaar door de regering is aangesteld om het passend onderwijs vlot te trekken en het aantal thuiszitters terug te brengen.

Lees verder na de advertentie

Kinderen met ernstige beperkingen hoeven vaak niet naar school van de leerplichtambtenaar. Ouders vinden dat zij recht hebben om te leren.

Ik zie over de hele linie dat er per kind wordt gekeken welke oplossing mogelijk is, los van de vraag of de financiering nu komt van de gemeente of uit het passend onderwijs Marc Dullaert

De Kanzklas in Heerhugowaard, die kinderen met een meervoudige beperking plek biedt op een reguliere school, heeft vanaf vandaag officieel een onderwijserkenning. Volgens Dullaert is dit initiatief exemplarisch voor een landelijke, positieve trend. "Terwijl er voorheen ruzie was over de rekening wordt er nu meer vanuit de kinderen gedacht." Hij heeft een pact gesloten met de vier grote steden over dit soort projecten. Ook is hij erover in gesprek gegaan met 32 middelgrote steden.

Bij zijn aantreden, acht maanden geleden, trof hij nog verantwoordelijken bij gemeenten en scholen die elkaar nooit eerder hadden ontmoet. Namen noemt hij niet, goede voorbeelden wel: "Almere, Leeuwarden, Roosendaal, Amersfoort. Ik zie over de hele linie dat er per kind wordt gekeken welke oplossing mogelijk is, los van de vraag of de financiering nu komt van de gemeente of uit het passend onderwijs."