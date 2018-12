Ben je je naam, of word je die?

Dat we op 25 december de geboorte van Jezus vieren weet, gelovig of niet, zo’n beetje iedereen. Dat hij zonder erfzonde is geconcipieerd weten we ook misschien, maar hoe dat in zijn werk ging…

Jozef en (de zelf ook, zo luidt het katholieke dogma, ‘onbevlekt ontvangen’) Maria zijn nog maar in ondertrouw als Maria zwanger blijkt te zijn. Jozef, die zich van geen kwaad (seks voor het huwelijk) bewust is, wil er stiekem tussenuit knijpen. “Hij wil haar niet te schande maken”, aldus Mattheüs. Daarop wordt hem in een droom een en ander door een engel uitgelegd. Josef heeft niets te vrezen want “wat in Maria is ontvangen kwam uit de Heilige Geest. Zij zal een zoon baren. Noem hem Jezus, want hij zal het volk bevrijden van hun zonde.” Pas als het kindje is gebaard mag en zal Jozef gemeenschap met de maagd Maria hebben.

Zo onbevlekt als Jezus ter wereld kwam, zo voorbestemd was zijn leven. Al bij de conceptie van zijn moeder stond vast wie hij moest zijn: een redder, zijn naam zei het al. Arme jongen.

Wat bezielt haar? Waarom in ‘s hemelsnaam zou je zelfs maar overwegen je zoon te belasten met een naam die een discutabele daad symboliseert? Waarom zou je een kind, nog voor het is geboren en aan zijn eigen verhaal beginnen kan, moedwillig willen opzadelen met het jouwe? Ongevraagd krijg je al genoeg bagage mee.

Maar aangezien deze ‘verrader’ al voor de rechter was geweest én vrijgesproken, was hij geen verrader, en was de oom die voor eigen rechter speelde dus bepaald geen held. Sterker nog: Van Heemstra ontdekt dat bij de liquidatie meerdere onschuldige mensen het leven hebben gelaten, collateral damage , die ook de oom had kunnen voorzien. Toch houdt ze nog altijd de optie open haar kind naar hem te vernoemen.

Ook in het gewone leven zadelen we onze kinderen, nog voor hun geboorte, op met onze verwachtingen. We vernoemen hen naar pop-idolen, familieleden, helden of naar allebei. Met verbazing las ik het verhaal van Marjolijn van Heemstra, die haar zoon wilde vernoemen naar een oudoom die een verzetsheld zou zijn geweest. Hij had, na de oorlog, een verrader geliquideerd.

Onder het tapijt

Ik zal zo’n jaar of tien zijn geweest toen ik tegen mijn moeder zei dat ik later, als ik een zoon zou krijgen, hem Vincent noemen zou. Mijn moeder verstarde. Vincent, nee, dat moest ik niet doen. Er rustte een vloek op die naam. Mijn neefje Vincent was geboren met een open ruggetje. En ook met mijn broertje, dat ik nooit gekend had, was het slecht afgelopen. Zes weken na zijn geboorte was deze Vincent ‘gestikt in de lakentjes’, zoals dat toen heette.

Van een kind is het bij mij nooit gekomen, al was het maar omdat ik mezelf lange tijd gewantrouwd heb

Of ik toen al wist dat er een jongetje was geweest dat aan de wiegedood gestorven was, kan ik niet met zekerheid zeggen. Misschien was ik nog onbevangen en wilde ik mijn kind niet naar dat broertje maar naar een andere Vincent (van Gogh?) vernoemen, en werd dat aanleiding voor mijn moeder om, bij hoge uitzondering, iets over dat broertje te vertellen.

Van een kind is het bij mij nooit gekomen. Al was het maar omdat ik mezelf lange tijd gewantrouwd heb. Ik was, als jongste van de drie meisjes die na Vincent kwamen, beland in een gezin waar conflict, frustratie, woede en verdriet routineus onder het tapijt werden geveegd. Van de weeromstuit trok ik overal het kleed omhoog, ook in mijn eigen ziel en kwam tot de conclusie dat ik door geschiedenis en genen te zwaar belast was voor een kind.

Yolanda Entius © Bart Grietens

Ik zou het in reactie op de kille armen van mijn moeder zo veel warmte geven dat het, gelijk mijn grote broer die het niet gered had, zou stikken - niet onder de lakens maar onder voorbedachte moederliefde. Of, en dat wil ik niet uitsluiten, ik zou met het krijgen van een kind steeds meer op mijn vader gaan lijken en me ontpoppen tot een tirannieke dwaas. Bovendien, en dat vond ik in al zijn irrationaliteit nog wel het ergste: ik zou een zoon krijgen, dat wist ik zeker.

In gedachte is die zoon Vincent blijven heten. Want het feit dat hij niet bestond en er ook nooit zou komen, maakte van mijn zoon een echte Vincent. Ik zou de zoon krijgen die mijn ouders ooit hadden verloren. En mijn vader zou hem verwennen zoals hij mij misschien verwend zou hebben als ik een jongen was geweest. Op zijn verjaardag kreeg Vincent een gemotoriseerde skelter van zijn opa. Ik zag mezelf ergens tegen een lantaarnpaal in een nieuwbouwstraatje staan. Opa trots, Vincent gelukkig en ik boos en jaloers: armen over elkaar, opgesloten in mijn eigen onvolwassenheid. L’histoire se répète in vele varianten.

Eindeloos kon ik doorgaan met het verzinnen van doemscenario’s die allemaal wel ergens hout sneden. U begrijpt, bepaald onbevangen stond ik niet in het ouderschap en dat, vond ik, is wat je een kind moest gunnen.