Beloningsregels bankiers opnieuw verscherpt

Banken en andere financiële instellingen moeten voortaan hun beloningsvoorstellen vooraf voorleggen aan verschillende belanghebbenden. Dat moet voorkomen dat er opnieuw situaties ontstaan zoals begin dit jaar bij ING, toen de bank het salaris van topman Ralph Hamers met 50 procent wilde verhogen. Onder grote maatschappelijke en politieke druk trok de bank dat voorstel toen weer in.

Minister Hoekstra van financiën was destijds al niet te spreken over de gang van zaken, die het vertrouwen in de financiële sector verder zou ondermijnen. Vanochtend stuurde Hoekstra zijn plannen voor de financiële sector voor de komende jaren aan de Tweede Kamer.

De wettelijke verplichting om beloningsvoorstellen voortaan vooraf te bespreken is een suggestie van brancheorganisatie de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Die kwam in augustus al met een soortgelijk voorstel, maar pleitte tegelijkertijd voor versoepeling van bestaande beloningsregels.

Salaris terugvorderen

Hoekstra wil van versoepeling niets weten, zo maakt hij duidelijk in zijn brief. Naast de verplichting voortaan vooraf in gesprek te gaan en draagvlak te zoeken voor beloningsvoorstellen bij diverse betrokkenen, bekijkt de minister of het mogelijk is bestuurders van banken een deel van het vaste salaris te laten terugbetalen als de bank een beroep moet doen op staatssteun. Dat is nog geen uitgemaakte zaak, omdat het plan mogelijk stuit op Europese regels die dit verbieden. Pas aan het einde van het eerste kwartaal van 2019 komt de Raad van State met een advies over de wettelijke haalbaarheid.

Hoekstra wil ook de regels voor het verstrekken van bonussen verder aanscherpen. In principe mogen banken maximaal 20 procent van het vaste salaris uitkeren als bonus, maar veel banken maken gebruik van de uitzondering op die regel, ook in situaties waarvoor die niet is bedoeld. De minister toonde zich eerder al geïrriteerd over de manier waarop banken met die uitzondering omgaan, maar wil nu ook wettelijk vastleggen dat de uitzondering alleen geldt voor ‘exceptionele gevallen’, en niet voor medewerkers die interne controlefuncties bekleden of rechtstreeks diensten leveren aan consumenten. Uitzonderingen op de bonusbepaling moeten bovendien gemeld worden bij de toezichthouder, en over vijf jaar wordt de uitzonderingsbepaling geëvalueerd.