Belgische politiek wil af van shariapartij die dreigt met steniging

“Ik zal u de keel doorsnijden als een halal-schaap”, schreef Philippe Latteur in een Facebookbericht aan de lokale lijsttrekker van een liberale partij. En: “Ik weet je te vinden, schatje.”

Lees verder na de advertentie

De kans dat zijn politieke shariadroom uitkomt is extreem klein

Tot begin deze week hadden nog weinigen van Latteur gehoord, maar nu weet iedere Belgische krantenlezer: deze man is een van de politici van de Parti Islam en doet in oktober mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Sint-Lambrechts-Woluwe. Net als zijn partijgenoten in 32 andere Belgische gemeenten streeft hij een hardvochtige vorm van politieke islam na. Een theocratie die de doodstraf opnieuw invoert, en waarin vrouwen ondergeschikt zijn aan mannen. Op Facebook nam hij daar dus al een voorschot op. Naast het dreigement over de doorgesneden keel beet hij de opponente toe: “als de sharia komt, ben jij de eerste die wordt gestenigd”. Inmiddels heeft Latteur zijn excuses aangeboden.

De kans dat zijn politieke shariadroom uitkomt is extreem klein, want ondanks de grote ambities heeft de Parti Islam nu twee raadszetels, eentje in Anderlecht en één in Molenbeek. Maar andere partijen maken de Parti Islam nu wel inzet van hun campagnes.

Een juridische dam tegen sharia Ze moet door een rechter worden teruggefloten, vinden onder meer de parlementaire fracties van de centrumrechtse partij DéFI, de christendemocratische CDH en de socialistische PS en de liberale MR. De vrouw die Latteur bedreigde, Amelie Pans, is lijsttrekker voor die laatste. De fracties pleiten nu voor een wet of aanpassing van de grondwet die het de Parti Islam onmogelijk maakt om deel te nemen aan verkiezingen. Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober zou dat te laat zijn, maar daarna zou zo’n juridische dam effect kunnen hebben. De partijen krijgen bijval van de Vlaams-nationalistische N-VA. Die wil al langer een verbod op partijen die de sharia willen invoeren. “We zijn blij dat de Franstalige partijen zich daar nu bij aansluiten en roepen op tot constructieve samenwerking”, zegt N-VA-fractieleider Peter de Roover in dagblad De Morgen. Volgens De Roover biedt een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens uit 2003 een goed aanknopingspunt. Het Hof oordeelde toen dat het invoeren van de sharia onverenigbaar is met een democratisch bestel. Partijen die sharia nastreven, willen volgens hem ‘een verandering van het systeem zelf, die nadien niet meer kan worden teruggeschroefd’. Latteurs collega’s bij de Parti Islam hebben nog geen afstand genomen van zijn uitspraken Latteurs collega’s bij de Parti Islam hebben nog geen afstand genomen van zijn uitspraken. Op de suggestie dat hun partij-ideologie de democratie kan ondermijnen, reageerde oprichter Redouane Ahrouch in april al laconiek. Tegen 2030 zal Brussel voornamelijk uit moslims bestaan, claimde hij. “En wat wil je dan, een bemiddelaar of een extremist?”

Lees ook:

Rekruten Islamitische Staat kennen sharia niet Veel rekruten van Islamitische Staat hebben weinig kennis van de sharia, blijkt uit analyse van uitgelekte documenten van de terroristische beweging.