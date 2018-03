België wil boete voor arts die illegalen helpt

"Dit zal tot drama's leiden", stellen honderd artsen in een ingezonden brief in de Belgische krant De Morgen. Als de wijziging wordt aangenomen kunnen controleartsen met dokters mee worden gestuurd om erop toe te zien dat ze aan mensen zonder een verblijfsstatus geen medische zorg verlenen als die niet urgent is. Als dokters dat toch doen kunnen ze worden gekort op hun honorarium.

De minister van maatschappelijke integratie Denis Ducarme zegt het systeem te willen hervormen omdat er te vaak misbruik van gemaakt wordt. Hij baseert zich op een rapport uit 2016. Dat rapport analyseerde 200 medische dossiers en stelde 12 gevallen van 'misbruik' vast omdat er geen sprake zou zijn geweest van 'dringende medische zorg'. Bij deze gevallen ging het bijvoorbeeld om zorg aan kinderen die met misvormingen werden geboren.

Aanscherping van wet

De artsen stellen niet alleen dat het misbruik op basis van het rapport niet massaal valt te noemen, maar ook dat het rapport uitgaat van een verkeerde definitie van 'dringende medische zorg'. Volgens een Koninklijk Besluit uit 1996 gaat dringende medische zorg niet alleen over urgente zorg, maar over preventieve en curatieve zorg. Zwangere vrouwen en diabetespatiënten zouden, ook als ze geen geldige papieren hebben, in principe aanspraak kunnen maken op dringende medische hulp.

Naast de artsen uitten verschillende belangenorganisaties hun zorgen over de aanscherping van de wet. De Belgische huisartsenvereniging vreest voor 'zinloze controles die vooral veel geld gaan kosten'. Volgens de vereniging zullen de nieuwe regels leiden tot 'een fundamenteel wantrouwen van de overheid in artsen die de fundamentele rechten van deze mensen trachten te vrijwaren'.

Het wetsvoorstel past in het steeds strengere beleid in België tegen migranten, dat door de staatssecretaris van asiel en migratie Theo Francken van de rechts-nationalistische N-VA wordt gevoerd. Afgelopen maand gingen in Brussel meer dan tienduizend mensen de straat op om te demonstreren tegen Franckens beleid. Het protest vond plaats rondom het Maximiliaanpark, waar vrijwilligers de afgelopen maanden migranten opvingen.

In januari dreigde een kabinetscrisis toen bekend werd dat Francken Soedanese beambten inzage had gegeven in dossiers van migranten uit Soedan, voordat ze werden uitgezet. Uiteindelijk sloot de coalitie de rijen in steun aan Francken.