Belg wint afgezonderd leven, hoog in de bergen

De Belg Stan Vanuytrecht kwam als meest geschikte kandidaat uit de bus en mag eind deze maand zijn intrek nemen in zijn nieuwe primitieve woning: een 17de-eeuws kapelletje gelegen tegen een bergrots.

De 58-jarige Vanuytrecht heeft dan ook het geknipte profiel voor het kluizenaarschap. De man is christelijk, spreekt vloeiend Duits en is gewend om sober te leven. Na echtelijke problemen moest hij met beperkte middelen rondkomen. Ook zijn witte baard en pijp dragen bij aan het totaalplaatje. De hermitage wordt al 350 jaar bewoond door een kluizenaar. De vorige heremiet, een psycholoog en voormalig priester, hield het afgezonderde bestaan niet erg lang vol. De man woonde slechts 6 maanden in het huis. Hij verhuisde naar het net wat meer bruisende Wenen. De kluizenaar daarvoor, een monnik, verbleef er twaalf jaar.

Stan Vanuytrecht trekt binnenkort in het kapelletje. © AP

Een volledig geïsoleerd en Spartaans bestaan leidt de heremiet van Sankt Georg niet. Vanuit het kluizenaarshuisje heb je een schitterend uitzicht en dat trekt veel wandelaars aan, die dan wel een praatje willen aanknopen. Juist vanwege toeristen wordt de traditie van de heremiet in ere gehouden. Vroeger had de kluizenaar de taak om het 1400 meter lager gelegen stadje Saalfelden in de gaten te houden. Hij moest bijvoorbeeld kijken of er geen brandjes uitbraken. Vanuytrecht zal niet het hele jaar door in de kapel verblijven. 's Winters daalt hij af naar het dal vanwege het lawinegevaar boven.

