Beleggers kochten nog nooit zoveel huurwoningen

Nog nooit zijn er zoveel huurwoningen gekocht door binnen- en buitenlandse beleggers als in 2018. Er werden dit jaar 46.000 huurwoningen aangekocht, voor een waarde van 8,5 miljard euro. Dat is 63 procent meer dan in 2017, blijkt uit onderzoek van Capital Value, dat onder andere advies geeft aan woningbeleggers.

De woningbeleggingsmarkt groeit al jaren. In 2006 ging er nog geen half miljard in om. In de loop der jaren groeide en kromp dat beleggingsvolume steeds, om vanaf 2015 elk jaar flink te groeien. In 2016 werd een ­volume van 4 miljard aangetikt, in twee jaar is dat dus ruim verdubbeld naar 8,5 miljard.

Er zal meer moeten gebeuren om de krapte op de woningmarkt op te lossen, maar deze investeringen dragen er zeker aan bij Johan Conijn, bijzonder hoogleraar woningmarkt aan de Universiteit van Amsterdam

Volgens Capital Value zijn huurwoningen de grootste categorie geworden op de vastgoedbeleggingsmarkt. Voor 2018 gebruikte Capital Value tot nu toe bekende cijfers, voor de resterende drie weken van het jaar werden de verkopen geschat. Het gaat bovendien alleen om transacties van meer dan een miljoen euro. Bij 60 procent daarvan ging het om handel tussen beleggers, die woningen in hun portefeuille verkopen. De overige 40 procent is nieuwbouw; daarmee werden 19.000 woningen toegevoegd aan de voorraad van huurwoningen in de vrije sector – op een totaal aantal van naar schatting 200.000 van dit soort woningen in bezit van institutionele beleggers. “Dat is relatief veel”, zegt Johan Conijn, bijzonder hoogleraar woningmarkt aan de Universiteit van Amsterdam. “Met die 19.000 woningen ­dragen de beleggers zeker bij aan het verminderen van de krapte op de woningmarkt.”

Buy-to-let De activiteiten van beleggers zijn starters op de woningmarkt vaak een doorn in het oog. Die beleggers kopen vaak nieuwbouwprojecten voor de verhuur (het zogeheten buy-to-let), terwijl die huizen oorspronkelijk bedoeld zijn voor de verkoop aan particulieren. Maar dat zijn meestal andere beleggers dan die waarover het onderzoek gaat, zegt Conijn. “Het zijn vooral kleine beleggers die dat doen; deze cijfers gaan met name over veel grotere investeerders die met pensioengeld beleggen in huurwoningen.” Die pensioenfondsen tonen een buitengewone belangstelling voor de Nederlandse huurwoningmarkt, concludeerde Capital Value eerder dit jaar, met name uit Duitsland, de Verenigde Staten en Azië. Het economisch klimaat en de grote vraag naar woningen maken die markt aantrekkelijk voor de investeerders. De beleggers concurreren volgens Conijn niet met de sociale huur. “Het gaat hier om een heel andere doelgroep, die zich richt op de huur in de vrije sector.”

Betere doorstroming Er wordt ook flink belegd in zorgwoningen en studentenwoningen. Die maakten respectievelijk 11 en 9 procent uit van de woningbeleggingsmarkt. Capital Value noemt dit goed nieuws. ‘Met name voor starters op de woningmarkt en ouderen is dit van essentieel belang om een betere ­doorstroming mogelijk te maken. Voor deze doelgroepen is er de afgelopen jaren te weinig bijgebouwd’, schrijven de onderzoekers. Maar we zijn er nog niet, is een andere conclusie. De toegenomen investeringen zijn noodzakelijk om de schaarste op de woningmarkt aan te pakken, maar het huidige volume is nog niet genoeg om de tekorten in de huursector weg te werken. Dat ­beaamt ook Conijn. “Er zal meer moeten gebeuren om de krapte op de woningmarkt op te lossen, maar deze investeringen dragen er zeker aan bij.”

