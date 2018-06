Beleef de studentenrevolte van 1968 opnieuw op deze plekken in Parijs

Bekijk de kaart hier op volledig scherm.

1 . Bibliothèque Nationale de France

Een goed begin van een revolutietocht is de expositie in de nationale bibliotheek van Frankrijk, waar de nadruk ligt op de iconische beelden die in en na mei 1968 de wereld rondgingen. Het beeld bijvoorbeeld van Daniel Cohn-Bendit, de leider van de opstand in Nanterre, die brutaal naar een van top tot teen in wapenuitrusting gestoken politieagent kijkt. Of het beeld van de jonge Franse vrouw die, gezeten op de schouders van een vriend, de Franse vlag over de menigte demonstranten doet wapperen.

Hier, op de plek waar elke dag honderden studenten komen studeren, is precies terug te vinden hoe het ging in 1968: hoe eerst in Nanterre de studenten in opstand kwamen, omdat jongens op de damesslaapzalen wilden kunnen komen, tot hoe een paar maanden later het halve land staakte en woedend de straat op ging.

In het boekwinkeltje naast de expositie zijn zeker twintig boeken te koop over mei ’68.

Quai François Mauriac, t/m 26 augustus