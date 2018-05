Begint in Duitsland de opstand der fatsoenlijken?

Reconquista Internet is een vileine toespeling op de extreemrechtse groep Reconquista Germania, die op internet via nepaccounts en trollen haat verspreidt tegen buitenlanders en stemming maakt voor de AfD.

Lawaai, noemt Böhmermann dat. Böhmermann maakt tegenlawaai. De komiek werd internationaal bekend nadat hij zich had afgevraagd of hij de Turkse president Edogan een pedofiel en een geitenneuker mocht noemen, waarop Turkije met succes bij Duitsland op zijn vervolging aandrong. "Wij zijn de rukkers, die de rukkers die ons het plezier van internet bederven, het plezier van internet bederven", verklaarde hij met een volgens de krant Süddeutsche Zeitung 'heerlijke overtollige woordkeuze' - de krant bericht uitvoerig over de actie.

Zoals ook andere media. Weekblad Die Zeit heeft het over een opstand der fatsoenlijken en schrijft: 'Als het het Reconquista Internet lukt om mensen over de hele wereld te verbinden, dan zou dat een echte revolutie zijn'.

Commentaren vol hartjes

De Reconquista Internet-leden organiseren geen shit storms op sociale media, maar love raids. Ze willen liefde verbreiden, kapen hasthags, buigen peilingen om en reageren op beledigende posts 'altijd vriendelijk, begripvol, verstandig', zoals hun gedragsregel luidt. Ze bedelven posts onder commentaren vol hartjes. Voor elke haattweet die ze tegenkomen, gaat er via een 'onvrijwillige donatie' 1 euro naar vluchtelingenhulp, onder de hashtag #hasshilft (haat helpt). En in Dresden - bekend als hoofdstad van de ultrarechtse Pegidabeweging - projecteerden ze op een kerk de tekst 'Vriendelijk Dresden, jullie zijn niet alleen'.

Het begon eind april met de film 'Lösch dich!' (Verwijder jezelf!) van YouTube-journalist Rayk Anders, zelf regelmatig doelwit van gecoördineerde internetaanvallen. Met een team onderzoeksjournalisten van publieke omroepen ARD en ZDF ging hij een jaar lang undercover in de wereld van extreemrechtse haatgroepen op internet. Ook in de zesduizend leden tellende groep 'Reconquista Germania', die met een strakke hiërarchie aanvallen plant op prominenten, activisten en politici.

Trollen krijgen van hogerhand bevelen om accounts aan te vallen. De Duitse trollen namen een voorbeeld aan hun collega's in de VS die Trump in het zadel wilden helpen.

Niemand weet in hoeverre bots en trollen het brexit-referendum en de Amerikaanse verkiezingen hebben gestuurd, schrijft Stevo Akkerman, de Britten en Amerikanen waren uit zichzelf al behoorlijk in de war. Maar wat de Russen - om ons even tot hen te beperken - laten zien, is wel spectaculair.