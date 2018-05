Bedrijven verslaan overheid bij te werk stellen arbeidsbeperkten. Of lijkt dat maar zo?

De cijfers liegen er niet om. Werkgevers bij de overheid hebben in vijf jaar tijd maar 553 extra vaste banen weten te creëren voor arbeidsbeperkten. Terwijl volgens het banenplan van het kabinet de overheid eind 2017 al 10.000 werkplekken had moeten realiseren.

Het bedrijfsleven heeft in dezelfde periode ruim 25.000 contracten met de doelgroep afgesloten. Dat is vijftig keer zoveel als de overheid, en de markt is daarmee goed op koers. Dat blijkt uit een tussentijds rapport dat het UWV deze week publiceerde.

Toch is er geen paniek uitgebroken bij het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO). Ten eerste: er is groei. Halverwege vorig jaar had de overheid nog maar 85 extra reguliere banen voor arbeidsbeperkten. Zes maanden later zijn dat er al ruim vijfhonderd. "Er is dus een positieve lijn", duidt VSO-secretaris Judy Boere het UWV-rapport. "Natuurlijk is het niet genoeg, maar we zien wel dat het onderwerp leeft. Er worden stappen gemaakt."

Naast de reguliere dienstverbanden zijn er in vijf jaar tijd ook nog eens ruim 10.000 banen bijgekomen via uitzendconstructies of detachering. Hoeveel banen daarvan meetellen voor de markt en hoeveel voor de overheid wordt in juli bekendgemaakt. Dan presenteert het kabinet de officiële getallen. Dan verwacht VSO ook de uitkomst van een onderzoek naar het werk dat arbeidsbeperkten doen in de schoonmaak en horeca.

Boetes dreigen "Veel mensen met een arbeidsbeperking die werken en meetellen voor het bedrijfsleven, maken overheidspanden schoon", vertelt Boere. Of ze smeren broodjes in overheidskantines. De overheid heeft de afgelopen jaren veel schoonmaak- en cateringwerk afgestoten aan de markt; eenvoudig werk waarvoor vaak arbeidsbeperkten worden ingezet. "Als deze banen voor de overheid zouden meetellen, betekent dat misschien wel dat de overheid de doelen van het banenplan haalt en de markt niet." De uitkomst van dit onderzoek is voor VSO dus heel belangrijk. Achter de schermen wordt nu besproken of het onderscheid dat gemaakt wordt tussen de overheid en de marktsector als werkgever kan worden opgeheven. Boere: "We willen ook niet dat gemeenten, ministeries, provincies en waterschappen het schoonmaakwerk weer zelf gaan doen. Want dat levert geen extra banen op. Dan is het slechts een administratieve truc." Maar als in juli blijkt dat deze banen toch blijven meetellen voor de markt, zit er weinig anders op voor de overheid om de eenvoudige werkzaamheden weer zelf te organiseren. Vorig jaar heeft de staatssecretaris van sociale zaken een quotum opgelegd aan werkgevers bij de overheid. Daardoor dreigen er boetes als zij niet heel snel veel meer banen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.