Bedrijven trager met betalen

Het betaalgedrag van bedrijven is het afgelopen jaar wat verslechterd. Het midden- en kleinbedrijf (mkb) moet gemiddeld 43 dagen wachten voordat een grootbedrijf zijn rekeningen heeft betaald. Dertig procent van de ondernemers moet vaak, of altijd, contact opnemen met klanten over de betaling van rekeningen.

Dat blijkt uit een onderzoekje naar het betaalgedrag van bedrijven dat is uitgevoerd in opdracht van Betaalme.nu, een organisatie die zich inzet voor het snel(ler) betalen van rekeningen. Bij Betaalme.nu zijn grote bedrijven (waaronder Shell, Philips en Unilever), banken (Rabobank, ING, ABN Amro), kleinere bedrijven (zadenkweker Rijk Zwaan), instanties (Kamer van Koophandel) en (semi-) overheidsbedrijven aangesloten.

Lang wachten Op basis van antwoorden van 485 respondenten (mkb-bedrijven en zzp’ers) concluderen de onderzoekers dat bedrijven gemiddeld twee dagen langer moeten wachten op betalingen dan vorig jaar. Grootbedrijven betalen hun rekeningen aan mkb-bedrijven en zzp’ers gemiddeld pas na 43 dagen, terwijl de afgesproken betaaltermijn 35 dagen is. Mkb-bedrijven zelf doen gemiddeld 30 dagen over een betaling – ook twee dagen langer dan vorig jaar. Die vertraging is opvallend omdat vorig jaar in een wet een grens is vastgelegd voor betaaltermijnen: termijnen van meer dan zestig dagen voor mkb-leveranciers zijn sindsdien niet toegestaan. De publieke sector betaalt rekeningen door de bank genomen iets sneller dan het mkb: 29 dagen.

Probleem Hoewel bedrijven betalingstermijnen vaak overschrijden, zijn de meeste mkb ‘ers en zzp’ers die meewerkten aan het onderzoek wel tevreden over die termijnen. Slechts 17 procent is er ontevreden over. Bijna een op de vijf van de mkb’ers en zzp’ers meldt dat betalingen niet op tijd worden uitgevoerd.

Late betalingen zijn voor een deel van de mkb’er en zzp’ers wel een probleem; 18 procent van de respondenten denkt dat ze zelfs het voortbestaan van een bedrijf kunnen bedreigen. Opvallend in de uitkomst van het onderzoekje is verder dat ruim de helft van de mkb-ondernemers een verzoek heeft gehad om korting op de factuur te verlenen als die factuur snel wordt voldaan. Vorig jaar kwam dat veel minder vaak voor.

