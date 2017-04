Bedenk: burgers openen hun post niet altijd

Wat gebeurt er met mensen die niét altijd meteen hun post open maken en doen wat er van hen verwacht wordt? Die vraag zou de overheid zich veel vaker moeten stellen, om te voorkomen dat mensen vastlopen als ze hun zaakjes niet precies goed geregeld hebben.

Mensen die wel eens steken laten vallen, zijn er veel, betoogt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in een rapport dat vandaag verscheen. Want enerzijds gaat de overheid ervan uit dat burgers zelfredzaam zijn, maar tegelijkertijd maakt ze zaken vaak zo ingewikkeld dat burgers niet altijd aan die verwachting kunnen voldoen.

Het is zeker niet de eerste keer dat de overheid gewaarschuwd wordt dat burgers niet zo zelfredzaam zijn als beleidsmakers graag doen voorkomen. Niet zonder effect, want de overheid probeert al rekening te houden met slimme en minder slimme mensen, bijvoorbeeld door informatie helder over te brengen.

'Denkvermogen'

Maar het is tijd voor een volgende stap, vindt de raad. Inderdaad, voor mensen met minder ‘denkvermogen’ heeft de overheid meer oog dan vroeger. Maar nu moet ze ook gaan inspelen op verschillen in ‘doenvermogen’: de vaardigheden die nodig zijn om in actie te komen.

Om in actie te komen, hebben mensen ook bepaalde ka­rak­ter­trek­ken nodig, zoals discipline of daadkracht

Neem het jaarlijkse pensioenoverzicht. Die brief blijft vaak ongeopend liggen of belandt ongelezen in een mapje. Onverstandig, stelt de WRR, maar veel mensen doen het zo. En dus doet de overheid er goed aan daar rekening mee te houden.

Dat gebeurt nauwelijks, betoogt de WRR. Beleidsmakers gaan vaak uit van een ‘rationalistische’ opvatting: als burgers goed geïnformeerd zijn, doen ze vanzelf wat er van hen verwacht wordt. Maar ‘weten is nog geen doen’, zoals de titel van het WRR-rapport luidt. Om in actie te komen, hebben mensen ook bepaalde karaktertrekken nodig, zoals discipline of daadkracht.

De WRR voegt nóg iets toe aan eerdere rapporten. Als de overheid zich alleen inspant voor de kwetsbaarste groepen, waarschuwt de raad, ziet ze veel mensen over het hoofd die geholpen zijn met een andere benadering. Want het zijn niet per se alleen laagopgeleiden die weinig ‘doenvermogen’ hebben; een kwart van de hoogopgeleiden is evenmin erg redzaam.