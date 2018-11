Bed-bad-brood: Utrecht werkt aan een oplossing, niet aan uitzetting

Hij zal het moment nooit vergeten. Stond hij daar, na drie maanden in een uitzetcentrum, waar hij niet in en uit kon lopen. Met drie tassen om zijn schouder en de mededeling dat het niet was gelukt hem uit te zetten naar Irak. Yasin wordt emotioneel als hij vertelt hoe het daarna met hem ging. “Ik was helemaal kapot”, zegt hij, terwijl de tranen over zijn wangen rollen.

Yasin woont sinds 2012 in een van de 21 huizen van de Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht. Die vangt zo’n honderd asielzoekers op die op straat zijn beland en begeleidt hen bij terugkeer naar hun land van herkomst of het bij indienen van een nieuwe asielaanvraag. Voor Yasin er terechtkwam zwierf hij overdag over straat en sliep hij ‘s nachts in de nachtopvang in Utrecht. Zijn leven was uitzichtloos, zegt hij. “Ik had geen hoop.”

Donderdagochtend zijn de afspraken bekendgemaakt die staatssecretaris Mark Harbers (VVD), die asielzaken in zijn portefeuille heeft, heeft gemaakt met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De staatssecretaris trekt 48 miljoen uit voor acht noodopvanglocaties in vijf steden. Daar moeten mensen dan wel werken aan hun terugkeer. Blijkt dat te werken, dan volgen er meer locaties.

De Stichting voorziet in wat in de loop der jaren bed-bad-brood is gaan heten. Ze doet meer dan drie woorden doen vermoeden, maar alle bed-bad-broodvoorzieningen zijn bedoeld voor asielzoekers die zijn afgewezen en nergens anders terechtkunnen. De opvang van die groep was lang een heet hangijzer, omdat de landelijke overheid niet wilde dat gemeenten deze mensen opvangen. Het vorige kabinet struikelde bijna over de kwestie, maar dit kabinet bereikte tijdens de formatie een akkoord over de contouren van bed-bad-brood.

Utrecht

Een van die vijf is steden is Utrecht. En wethouder Maarten van Ooijen (ChristenUnie) gaat het er niet per definitie om dat afgewezen asielzoekers terugkeren. “Dat is niet mijn uitgangspunt”, zegt hij vanaf de bank in de woonkamer van Yasin en zijn drie huisgenoten. Er wordt thee gezet, een van de mannen kookt twee eieren in een steelpannetje in de smalle keuken. “Als dat de beeldvorming is, klopt dat niet met de afspraken die gemaakt zijn. Ik wil dat er duurzame oplossingen komen. Dat kan betekenen dat mensen terugkeren, maar ook dat ze een verblijfsvergunning krijgen.”

De winst van het akkoord tussen VNG en de staatssecretaris is dat die laatste erkent dat er een groep mensen is die opvang nodig heeft, zegt de wethouder. “Wat ik ook fijn vind is dat de staatssecretaris wil uitgaan van de lokale praktijk. Wij hebben een systeem dat werkt.”

Uit onderzoek van Pro Facto blijkt dat voor 90 procent van de mensen die in Utrecht in de noodopvang heeft gezeten een oplossing komt. Van Ooijen: “Dat komt omdat we naast mensen gaan staan, met ze meedenken. Ik wil opletten dat dit niet onder druk komt te staan.”