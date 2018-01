Beatrix is tachtig en hoeft niet meer te schitteren

1 De ex-koningin

Historicus Coos Huijsen (78) schreef verschillende boeken over de Nederlandse monarchie: "Formeel is de rol van Beatrix uitgespeeld sinds haar aftreden bijna vijf jaar geleden. Ze is staatsrechtelijk nergens meer verantwoordelijk voor. Over haar grootmoeder Wilhelmina gaat het verhaal dat zij na de abdicatie terug naar Paleis Het Loo in de auto tegen haar secretaris zei: wie is die man die voorin zit? Dat is een beveiliger, was het antwoord. Die schijnt ze uit de auto gezet te hebben met de woorden: ik besta grondwettelijk niet meer. Voor prinses Beatrix geldt nu hetzelfde.

"Toch is ze ook weer niet te vergelijken met iedere andere tachtigjarige. Want ze blijft lid van het Koninklijk Huis, krijgt als ex-staatshoofd een speciale uitkering en heeft nog een eigen bureau en appartement op paleis Noordeinde. In haar doen en laten is ze al net zo min volledig vrij; ze blijft onder de verantwoordelijkheid vallen van de regering.

"Wat ik een heel mooi moment vond bij de abdicatie: toen ze het bordes naar de Dam opliepen. De nieuwe koning en koningin vergaten naar het publiek te zwaaien. De afgetreden koningin wilde terughoudend zijn, maar ja. Je hoorde Beatrix op de achtergrond fluisteren: even zwaaien misschien? Een heel voorzichtige aanwijzing nog. Ze voelt zich nog altijd verantwoordelijk voor het aanzien van het koningschap, ze wil dat het aanzien ongeschonden blijft, dat blijft haar missie."

Koningshuisspecialist en journalist Dorine Hermans (58): "Ze is dood, wat het staatsrecht betreft. Maar als lid van het Koninklijk Huis is ze dat niet. Ze is er nog vaak bij als op paleis Noordeinde op maandag de agenda wordt doorgenomen met de Rijksvoorlichtingsdienst en koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Ze is bevoegd om namens de monarchie nog functies te vervullen.

"Bij haar afscheid zei ze: u zult mij nog vaak zien, en dat is ook zo. Ze heeft alle tijd en ze is nog steeds geliefd bij het publiek, dus ze doet nog allerlei dingen in het openbaar, vooral dingen die ze leuk vindt."

Journalist Jutta Chorus (51) publiceerde vanwege het kroonjaar van de oud-koningin een nieuwe editie van haar boek 'Beatrix. Dwars door alle weerstand heen'. "Ze heeft een stap terug gedaan, is niet meer zo in the picture en dat bevalt haar goed. Voor mijn boek interviewde ik tientallen mensen die haar goed kennen en een aantal van hen spreek ik nog regelmatig. Ze doet nog wel zo'n dertig openbare optredens per jaar en is naar buiten toe dus nog veel te zien. Maar zij laat haar zoon en schoondochter de vrijheid om hun eigen rol te vinden in het koningschap. Ze heeft haar taak als koningin met een grote discipline en controle uitgevoerd. Dan kan het moeilijk zijn een stap opzij te doen, maar zij heeft het gedaan. Ik vind dat professioneel."

