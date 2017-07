BBC-vrouwen willen evenveel verdienen als de mannen

Want dat er een flinke loonkloof is, werd afgelopen week duidelijk. Toen maakte de BBC na druk vanuit de politiek een lijst openbaar van de 96 medewerkers die meer verdienen dan premier Theresa May, dus meer dan 150.000 pond per jaar. Tweederde van de mensen op die lijst is man, in de top tien staat slechts één vrouw: Claudia Winkleman, presentatrice van het dansprogramma Strictly Come Dancing. Ook blijkt uit de lijst dat vrouwen die hetzelfde werk doen als mannen, minder betaald krijgen. Zo staat nieuwslezer Emily Maitlis niet eens in de top 96, maar haar mannelijke collega's wel.

De briefschrijvers zeggen weliswaar meer te verdienen dan de gemiddelde Brit, het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke medewerkers bij de omroep is niet van deze tijd. 'Je hebt gezegd de kloof in 2020 te dichten, maar je weet er al zo lang van, je moet nú actie ondernemen', schrijven de vrouwen aan hun baas. Bovendien is er niet alleen een kloof bij de veelverdieners, maar ook bij andere medewerkers van de BBC, volgens de briefschrijvers. 'Wij spreken ook namens hen.'

De brief kan op veel steun rekenen in Groot-Brittannië. Labour-leider Jeremy Corbyn zei dat hij zijn handtekening ook wel had willen zetten. "De BBC moet eens goed naar zichzelf kijken." Toen de lijst afgelopen week openbaar werd, zei hij al achter het dichten van de loonkloof te staan.

BBC-directeur Hall heeft nog niet gereageerd op de brief.

