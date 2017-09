BBC-vrouwen eisen einde aan de salarisongelijkheid

Gisteren presenteerden ze zich voor het eerst als collectief: #BBCWomen. En ze eisen in een statement dat de salarissen voor het einde van het jaar zijn rechtgetrokken.

De openbaarmaking van de salarissen van de goedbetaalde coryfeeën bij de BBC maakte een hoop los in juli. Wat allereerst opviel is hoe hoog de salarissen bij de Britse staatsomroep liggen, zeker vergeleken bij de Nederlandse publieke omroep. Bekende sterren als Chris Evans (radiopresentator) en Gary Lineker (sportpresentator) verdienen rond de 2 miljoen per jaar. Gevolgd door Graham Norton, met 9 ton. De best verdienende presentator in Nederland, Matthijs van Nieuwkerk, krijgt naar verluidt 580.000 euro per jaar.

Kloof Maar waar in Groot-Brittannië veel rumoer over ontstond was het gigantische verschil tussen mannen en vrouwen. Neem bijvoorbeeld het befaamde BBC-radioprogramma Today, het best beluisterde nieuwsprogramma van het land. John Humphreys, al dertig jaar het vaste geluid elke ochtend, krijgt meer dan 600.000 per jaar. Terwijl zijn vrouwelijke collega’s Mishal Hussain (200.000) en Sarah Montague (minder dan 150.000) voor hetzelfde werk beduidend minder krijgen. We willen oplossingen die deze ongelijkheid voor het einde van het jaar oplossen. Kirsty Wark, Victoria Derbyshire, Mishal Husain en Sarah Montague Of neem het actualiteitenprogramma ‘Newsnight’. Evan Davis, de mannelijke presentator, krijgt jaarlijks 250 duizend overgeschreven, zijn collega Emily Maitlis kwam niet eens voor op de lijst wat betekent dat haar jaarsalaris sowieso onder de 150 duizend ligt. De zeven topverdieners bij de Britse publieke omroep zijn allemaal man. En van iedereen die meer dan 150.000 per jaar verdient, is slechts een derde vrouw. BBC-directeur Tony Hall zei na het bekend worden van de salarissen dat hij in 2020 het gat wil dichten. Maar de vrouwen willen veel sneller actie. “De directeur moet beseffen hoe serieus dit is voor vrouwen binnen de organisatie”, lieten Kirsty Wark (ook Newsnight), Victoria Derbyshire, Mishal Husain en Sarah Montague in hun statement weten. “We willen oplossingen die deze ongelijkheid voor het einde van het jaar oplossen.” Maar meer dan “ik zit er bovenop” hebben ze tot nu toe niet van hun directeur gekregen.

