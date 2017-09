Basisschoolleraren gaan nu een hele dag staken

"Ik roep onze leden in het primair onderwijs op om te gaan staken op 5 oktober", zegt Loek Schueler, voorzitter van vakbond CNV Onderwijs, dinsdagavond. "De politiek moet nu echt over de brug komen, we willen een eerlijk salaris en minder werkdruk in het primair onderwijs. De vage toezeggingen waar de politiek tot nu toe mee komt zijn onvoldoende voor structureel beter onderwijs."

De vakbond maakt, samen met AOb, AVS, FvOv, FNV, de PO-raad en POinactie, deel uit van het PO-front, dat op 5 oktober een manifestatie organiseert in het Zuiderpark in Den Haag.

Het is de tweede keer in korte tijd dat basisschoolleraren staken. In juni legden ze ook al een uur het werk neer; nu blijven de scholen een hele dag dicht. De leerkrachten willen een salaris dat vergelijkbaar is met dat van hun collega's in het voortgezet onderwijs. Daar ligt het startsalaris 7 procent hoger en het maximumsalaris 21 procent.

Een grote meerderheid van de schoolbesturen in het primair onderwijs steunt het doel van de lerarenacties en heeft begrip voor een staking

1,4 miljard euro Het PO-front eist daarom een structureel bedrag van 900 miljoen euro om de salarissen te verhogen en 500 miljoen voor het verminderen van werkdruk. De afgelopen weken werden bedragen als '270 miljoen euro' en 'een substantieel bedrag' genoemd in Den Haag. Schueler: "Dat eerste bedrag is natuurlijk veel te weinig en de tweede toezeggingen is veel te vaag." Een grote meerderheid van de schoolbesturen in het primair onderwijs steunt het doel van de lerarenacties en heeft begrip voor een staking. Dat blijkt uit een peiling van de PO-raad onder de schoolbesturen in het primair onderwijs, die door zo'n driehonderd schoolbesturen is ingevuld. De PO-raad steunt de aangekondigde staking van de leraren op 5 oktober. Lees ook: Stel uw vragen aan een stakende leraar Lees ook: 'We stevenen af op een onderwijsramp' Lees ook: Leraren scoren in de blessuretijd van kabinet

