Basisschooldirecteur: 'Ik wil niet meer met uitzendbureaus werken'

Sinds dit schooljaar zitten ze regelmatig in haar mailbox. De e-mails van detachering- en uitzendbureaus die gouden bergen beloven. "Vooral aan het begin van het jaar kreeg ik soms drie, vier mails per week", zegt directeur Joan de Jong van de RK Maria Basisschool in Rotterdam. "Die bureaus schieten als paddestoelen uit de grond."

Ze hebben een behoefte ontdekt, dat is duidelijk. Maar De Jong wil niet meer met ze werken. Ze heeft het wel gedaan, begin dit jaar, maar de extra kosten vindt ze te hoog. "Dat doet gewoon pijn. Het gaat om geld dat aan mijn leerlingen toebehoort. Het is niet bestemd voor de overhead van een uitzendbureau."

Afhankelijk van het uitzendbureau betaalt een school minstens vijftien tot dertig procent van een lerarensalaris voor de bemiddeling. "Ik vind dat echt de omgekeerde wereld", zegt De Jong. "Er zijn in het basisonderwijs te weinig leerkrachten en er is te weinig geld. En dan moet ik met mijn schaarse middelen twee keer zoveel betalen voor een leerkracht, terwijl dat geld niet bij diezelfde leerkracht terechtkomt."

Nog erger vindt ze de beloftes aan leerkrachten. Een tweejarige opleiding tot leerkracht LB/LC, bijvoorbeeld. "Nou, echt, ik was flabbergasted", roept ze uit. Leerkrachten in salarisschaal LB of LC hebben een hoger salaris. "Maar het is een waarderingsschaal voor bijzondere en ervaren leerkrachten in je team", zegt De Jong. "En zo'n bureau doet net alsof je dat via hen kunt bereiken. Ik word daar echt kwaad om."

De Jong is geïrriteerd, niet alleen over kosten maar ook over de beloftes van bureaus. "Ze beloven mij minder gedoe. Nou, dat valt tegen, want een leerkracht die hier binnen komt lopen moet net als ieder ander bekend worden gemaakt met de school en de leerlingen."

Meer reclame

Het probleem is: in Rotterdam kunnen scholen bijna niet meer zonder de bureaus. De Maria Basisschool had gisteren twee zieken maar in de invalpool zaten geen mensen meer. "Die vijver was in oktober al leeggevist", zegt De Jong. Dus is één klas opgedeeld, en staat de intern begeleider voor de andere klas.

Leerkrachten die werken in de invalploeg krijgen een vast contract bij het schoolbestuur en kunnen overal ingezet worden binnen dat bestuur. "Eigenlijk precies hetzelfde als een uitzendconstructie", zegt De Jong. En toch blijkt die laatste populairder. Zo kan het onderwijs nog veel leren van de detacheerders. "We moeten meer reclame voor onszelf maken."

Of het de Mariabasisschool daadwerkelijk lukt om volgend schooljaar de bemiddelingsbureaus te mijden, is nog niet zeker. Met een paar weken tot de zomervakantie zoekt De Jong nog een leerkracht voor drie dagen per week. Mocht dat niet lukken, dan komen de detacheerders weer in beeld. "Maar ik zal er alles aan doen om dat te voorkomen."

