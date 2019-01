Basisscholen worstelen met toestroom expatkinderen

Dat kan een hele opgave zijn: ze spreken geen Nederlands en soms ook geen Engels, komen gedurende het jaar binnen en het is onduidelijk hoelang ze blijven. Dit speelt met name voor scholen in Eindhoven, Den Haag en rondom Amsterdam.

In Eindhoven bereiden basisscholen zich voor op een toestroom van buitenlandse leerlingen, met name uit Azië. De verwachting is dat het aantal kinderen van kenniswerkers tussen nu en 2030 met meer dan de helft zal toenemen, tot bijna vierduizend leerlingen. “Het gaat nu heel snel”, zegt directeur Geert Simons van basisschool Reigerlaan. “In groep 8 zijn alle leerlingen nog Nederlands, bij de kleuters komt een derde uit het buitenland, bij de peuters al de helft.” Simons is ook voorzitter van de commissie die zich voor de 22 scholen van koepel Salto bezighoudt met internationalisering.

Wachtlijsten Expats kiezen niet meer automatisch voor een internationale school voor hun kinderen. “De behoefte is veranderd”, zegt Simons. Voorheen bleven de buitenlandse werknemers een jaar of twee, drie en betaalde hun werkgever de kosten voor de dure internationale school. Dat is door de snelle groei van het aantal buitenlandse werknemers niet meer vanzelfsprekend. “Een verblijf in het buitenland kan zomaar de hele basisschoolperiode duren”, zegt een woordvoerder van de gemeente Amstelveen, een stad waar eveneens veel kennismigranten uit India en Japan wonen. Bij de keus voor het reguliere onderwijs speelt ook mee dat er inmiddels wachtlijsten zijn voor internationale scholen.

Taalklassen Landelijke cijfers over het aantal leerlingen van kennismigranten op Nederlandse scholen zijn er niet. Maar in 2020 zullen er alleen al in Amstelveen meer dan 1500 internationale leerlingen op een reguliere school zijn ingeschreven, stelde directeur-bestuurder Frans Cornet van de scholenstichting Amstelwijs onlangs in het vakblad Naar School! “We proberen een goed antwoord te vinden op de toestroom. Dat blijft lastig. Veel kinderen komen hier met weinig of geen kennis van de Nederlandse taal”, aldus de gemeentewoordvoerder. Omdat dit veelal kinderen zijn van hoogopgeleide ouders, krijgen de scholen van het Rijk geen extra geld om taalonderwijs te verzorgen voor schakel- en taalklassen. In die gevallen moet de gemeente bijspringen. In Eindhoven begint vandaag een nieuwe internationale kleuterklas. Het is een nieuw concept waar de school van Simons mee experimenteert. “We werken met het curriculum van de internationale school maar met veel aandacht voor de Nederlandse taal, cultuur en geschiedenis”, zegt hij. De groep komt er speciaal voor kinderen van wie de ouders nog niet precies weten hoe lang ze in Nederland blijven, maar hij wil ook Nederlandse leerlingen in de klas. “Deze ouders vinden dit ook interessant.” Als het bevalt begint een tweede school na de zomer ook met de internationale klas.