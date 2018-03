Basiskennis studenten onder druk door versnippering studies

Hierdoor dreigen studenten kennis tekort te komen voor een masterstudie, stellen wetenschappers van De Jonge Akademie, het platform van jonge onderzoekers van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) na onderzoek. Hun bevindingen staan in het rapport ‘Grensoverstijgend, kansen en belemmeringen voor interdisciplinair academisch onderwijs’.

Met hun advies keren de jonge wetenschappers zich tegen de ontwikkeling dat onderwijsinstellingen steeds vaker een brede opleiding aanbieden. “De tendens schiet door”, zegt Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis in Nijmegen en betrokken bij het onderzoek. “Zonder basis gaat het niet. Studenten moeten ergens op voortbouwen. De aansluiting van bachelor naar master wordt steeds lastiger.”

Vraagtekens

De makers van het rapport baseren zich op interviews en enquêtes met jonge toonaangevende wetenschappers. Die komen uit allerlei academische disciplines, van geesteswetenschappen tot fysica, maar een opvallende constante is dat bijna iedereen het belang van specifieke kennis benadrukt.

Niet vaak stellen wetenschappers zo eendrachtig vraagtekens bij interdisciplinaire bachelors. Al geruime tijd is de trend dat studenten steeds breder worden opgeleid. Sinds de invoering van het bachelor-mastersysteem, ruim vijftien jaar geleden, is het studieaanbod ingrijpend veranderd. Terwijl studenten zich vroeger steeds verder in een bepaalde richting specialiseerden, is het nu veel gangbaarder om te kiezen voor verbreding en interdisciplinair onderwijs.

Zo kan een student taal- en cultuurstudies kiezen uit cursussen bij onder meer geschiedenis, Duits en kunstgeschiedenis. Hierdoor dreigt een versnippering van kennis. “Je moet echt wel een aantal vakken in één discipline volgen om een zekere basisexpertise te verwerven. Pas daarna kun je vakoverstijgend denken”, aldus Jensen.