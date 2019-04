Bankmedewerker Rolf Schrijver vond na de crisis zijn geluk. Als pannekoekenbakker.

“Er loopt hier geen kip”, zei de broer van Rolf Schrijver wat lacherig. Schrijver zelf hoorde het aan, maar wist zeker: hier, in het oude centrum van het Zuid-Hollandse Rijswijk, komt zijn pannekoekenzaak. “Die kippen trekken we vanzelf wel naar binnen”, zei hij vol zelfvertrouwen terwijl hij het pand met de vijf markiezen aan de Willemsstraat beter bekeek.

Nu, twee jaar later, zit de 57-jarige Schrijver lichtelijk gespannen - “zo'n interview is toch spannend” - in wat De Pannenkoeken Club heet. Een pannekoekenrestaurant zonder verkleefde stroopflessen en verstofte poederbussen op tafel. Maar met zogeheten dubbelklappers, de pannekoekenvariant van de calzone, een dubbelgevouwen pizza. Met uitdagertjes: pannekoeken met onder andere citroen en suiker. Of flipflappers: de ouderwetse variant met kaas en spek, maar dan met een nieuwe naam. Op Schrijvers pannekoeken niet alleen het traditionele garnituur als ontbijtspek. Nee, hij vult zijn baksels ook met bieslook, knoflook, ketjap manis, prei en zelfs roerei.

Boventallig

Is pannekoekminnend Rijswijk daar voor te porren? En of, merkt Schrijver. “Er wonen hier mensen om de hoek die ik de borden en zelfs de stroop en poedersuiker meegeef als ze hun pannekoeken komen afhalen.” Wel een keer of vijf tikken voorbijgangers even op het raam. “Hallo!”, roept Schrijver dan tussendoor. “Ja, morgen weer open!” Of: “Reserveren? Ik pak even mijn agenda erbij.” Hoe groot zijn omzet is, zegt hij liever niet. Maar, benadrukt hij, voor een restaurant dat nog geen twee jaar oud is boert hij best aardig. “Afgelopen winter hadden we het behoorlijk druk, terwijl we een jaar eerder nog op gang moesten komen. Mensen leren ons nu echt kennen.”

Aan het huidige succes gaat een minder fraaie periode vooraf. Het is hartje crisis als Schrijver een telefoontje krijgt van zijn manager. Of hij naar beneden wil komen voor een gesprek. Dan en daar wordt hij boventallig verklaard. “Toen was het ook meteen afgelopen. Het was direct mijn laatste werkdag.”

Na 34 jaar bij ING en een periode bij een Amerikaans vastgoedbedrijf behoort hij na dat bewuste telefoontje plots tot de bijna 130.000 veertigers en vijftigers die in de crisis hun vaste baan verliezen. Er volgt een jaar werkloosheid en een periode van solliciteren. Heel veel solliciteren. “Ik denk dat ik zeker vijftig mails de deur uit heb gedaan in een jaar tijd. Ik kom nooit meer aan een baan, dacht ik op een gegeven moment.”

Ik zit hier tussen de woonwijken. Is het niet lekker, dan komt er geen kip meer. Rolf Schrijver

Na een jaar komt er toch een managersbaan op zijn pad. Niet helemaal zijn ding, besluit hij. Sterker nog, hij besluit nooit meer op kantoor te werken. Hij gaat vrijwilligerswerk doen in een instelling voor mensen met een geestelijke beperking. Schrijver kookt voor de bewoners, speelt restaurantje met ze, vraagt als zogenaamde ober of het heeft gesmaakt en ontdekt dat hij een uitstekende pannekoekenbakker is. “Zelfs de mensen die niet konden praten, lieten met een glinstering in de ogen merken hoe leuk en lekker ze het vonden.”

Moet je niet gewoon een restaurant beginnen, vraagt zijn broer na het zoveelste enthousiaste verhaal over zijn vrijwillige kookactiviteiten. Schrijver gaat brainstormen, proefeten bij andere restaurants, maakt een bedrijfs- en financieel plan en slaagt cum laude aan de pannekoekenacademie.

Samen met zijn broer gaat hij op zoek naar een pand. En er komt een concept: een klein restaurant. Voor jong en oud. Gericht op unieke recepten, in plaats van op het bakken met speciale pannekoekenmachines. En met plek voor stagiaires. Al dan niet met een beperking.

Na ruim een uur interview kijkt Schrijver even heel indringend. “Ik hoop dat je kunt aangeven dat het me niet alleen om het geld gaat.” Kwaliteit, maar bovenal plezier in zijn werk staan hoger in het vaandel, benadrukt hij. Meer dan 36 man kan de Pannenkoeken Club niet herbergen, want anders kan hij al die flipflappers en dubbelklappers niet zelf bakken. Zijn beslag, zijn bloem, de vulling: alles maakt hij zelf. “Ik moet wel top presteren. Ik zit hier tussen de woonwijken. Is het niet lekker, dan komt er geen kip meer.”