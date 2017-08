Bangladesh maakt digitale kaart van alle textielfabrieken

De gegevens van alle fabrieken in Bangladesh worden in een publiek toegankelijke database verzameld. Voor het eerst komt een textielindustrie zelf met zo’n initiatief.

Een belangrijke rol speelt de niet-gouvernementele organisatie Brac. Deze grootste ngo ter wereld wordt geprezen om z’n innovaties en efficiëntie. Oprichter Sir Fazle Hasan Abed stond decennia terug aan het begin van de textielindustrie in zijn land. Zijn Brac University werkt nu dit transparantieproject uit.

De eerste versie van de kaart gaat in 2018 online en omvat hoofdstad Dhaka. In 2021 moet de database volledig zijn. Het budget bedraagt 2,4 miljoen euro voor vier jaar. C&A Foundation betaalt een groot deel daarvan. Ook de Bengaalse textielbrancheorganisatie BGMEA doet mee. Momenteel zijn er gesprekken met technologische partners.

Onderzoekers

Brac is als ontwikkelingsorganisatie gespecialiseerd in dataverzameling. De komende dertig maanden sturen ze 36 onderzoekers langs elke fabriek in Bangladesh voor feiten zoals het aantal werknemers, type product, exportbestemming, certificering en geleverde kledingmerken. De Brac-kaart laat zien welk bedrijf waar produceert, ook al is dat soms bedrijfsgevoelige informatie. Openheid is de onontkoombare trend, stelt C&A Foundation.

Betrouwbare informatie over het aantal Bengaalse textielfabrieken is er niet. Schattingen lopen uiteen van 4000 tot 8000. Dit project is juist een reactie op het gebrek aan informatie, stellen initiatiefnemers. Vakbonden, bedrijven en burgerorganisaties reageerden volgens C&A Foundation positief op een proefproject. In 2013 stortte textielfabriek Rana Plaza in, met 1100 doden als gevolg. Een database had het mogelijk gemaakt te achterhalen hoeveel mensen er werkten en voor welke merken. Bedrijven kunnen erin zien welke illegale onderaannemers hun kledingstukken maken.

Bijkomend voordeel is volgens BGMEA-voorzitter Siddiqur Rahman dat transparantie ‘een sterk marketinginstrument’ is. Het verbetert de reputatie van de Bengaalse industrie, waarin jaarlijks 28 miljard dollar omgaat en 4 miljoen mensen werken. Slechte arbeidsomstandigheden blijven een probleem. Vorige maand kwamen 13 mensen om bij een boilerexplosie in een textielfabriek in Dhaka.

Lees morgen in de Verdieping van Trouw en op Trouw.nl een interview met Sir Fazle Hasan Abed, de drijvende kracht achter de textielindustrie in Bangladesh en het brein achter talloze ontwikkelingsprojecten in het land.