Auto en ov: ruim 20 procent duurder in tien jaar tijd

Dat blijkt uit berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Autobrandstoffen (benzine, diesel, lpg) waren in november 2018 gemiddeld 21 procent duurder dan in 2009. Die brandstoffen zijn goed voor ongeveer een derde van de autokosten.

Dure bolides

Rond een kwart van de autokosten is gemoeid met de aanschaf van een auto, meldt CBS-onderzoeker Dick ter Steege. Dat kwart is een gemiddelde: in dat gemiddelde is zowel de aanschaf van nieuwe dure bolides als de aankoop van vierdehands koekblikjes verdisconteerd. Ongeveer 18 procent van de autokosten betreft onderhoud en reparatie. De tarieven voor onderhoud stegen de afgelopen tien jaar wat meer dan de aanschafkosten van een auto.

De automobilistenpost die het sterkst in prijs steeg was de verzekering: 45 procent. Parkeren werd gemiddeld 27 procent duurder. Voor het gros van de automobilisten zijn dat overigens kleine kostenposten. Boetes die automobilisten voor verkeersovertredingen moeten betalen, zijn niet meegenomen in de studie van het CBS.

Reizen met het openbaar vervoer werd in tien jaar tijd 23 procent duurder. De prijzen voor ritten met de tram, de bus en de taxi stegen wat meer dan die voor reizen met de trein. Het CBS heeft niet onderzocht waarom dat zo is.