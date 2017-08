Australië stemt per post over omstreden homohuwelijk

Woensdag torpedeerde de senaat – net als vorig jaar – het regeringsvoorstel voor een verplicht referendum over het homohuwelijk op 25 november. De lesbische senator Penny Wong (Labor) lichtte toe waarom zij tegen stemde: “Haattaal is al een deel van ons dagelijks leven. Wij willen niet dat onze families en kinderen nog meer worden vernederd, iets wat in een campagne ongetwijfeld zal gebeuren.” Mensenrechten zijn geen geschikt onderwerp voor een volksstemming, vulde een collega aan.

Maar premier Malcolm Turnbull van de conservatieve Liberal Party zet door. Zijn plan B is nu de vrijwillige, tot niets verplichtende volkspeiling per post. Zo een stemming is nooit eerder gehouden, kost 82 miljoen euro en moet van 12 september tot 7 november plaatsvinden. Activisten willen dit via de rechter voorkomen omdat zo’n peiling verdeeldheid zaait.

Bekende voorstanders van legalisering van het homohuwelijk zijn Tony Abbotts eigen zus Christine Forster, net als hij van de Liberalen, en lesbisch raadslid in Sydney. Gisteren ruziede zij beschaafd met hem op Twitter. Dan is er popster Kylie Minogue, die vorig jaar al zei dat zij pas in Melbourne met haar vriend zal trouwen als ook vrouwen en mannen met iemand van hetzelfde geslacht dat mogen. In het pro-kamp valt ook Warren Entsch (67) uit Queensland op. Deze oud-krokodillenvanger en vee-opdrijver is een van de weinigen bij de regerende conservatieve partij die zich sterk maakt voor gelijkheid.

Ruimhartiger

Dat doet hij al sinds 2004, het jaar dat de rechtse premier John Howard in de huwelijkswet liet opnemen dat het daarbij om een vrouw en een man moet gaan. Sindsdien is de bevolking steeds ruimhartiger over het homohuwelijk gaan denken. Twee derde is nu vóór. Maar in het parlement liggen de verhoudingen gecompliceerder. Omdat de conservatieven vorig jaar nipt de verkiezingen wonnen, gaan zij door met hun verzet tegen huwelijksgelijkheid. Premier Turnbull zegt voor te zijn. Toch laat ook hij het op de volkspeiling aankomen in plaats van op een stemming in het parlement.

Er zijn al meer dan twintig wets­voor­stel­len over het homohuwelijk in het parlement aan de orde geweest.

Religieuze groepen en de meeste kerken zijn tegen, uitgezonderd een gepensioneerde bisschop die twee homozonen heeft. Volgens parlementariër Entsch snappen jonge mensen onder de 45 jaar de hele noodzaak van dit debat niet. De vrees (pro-kamp) dan wel hoop (anti-kamp) is dat juist zij niet meedoen aan een stemming waarbij je een brief moet gaan posten.

Er zijn al meer dan twintig wetsvoorstellen over het homohuwelijk in het parlement aan de orde geweest. Ook het referendum – verplicht dan wel vrijwillig – komt al jaren ter sprake. In 2008 zijn uit 84 wetten homodiscriminerende bepalingen gehaald en de meeste staten hebben al een geregistreerd partnerschap, dus het lijkt vooral een laatste symbolische strijd.

Lees ook: Homo's hebben het beter én slechter