Australië heropent omstreden asielcentrum op Kersteiland

De Australische regering doet dit nadat het parlement in Canberra dinsdag een wet aannam die het makkelijker maakt voor zieke asielzoekers om zich te laten overbrengen naar een ziekenhuis in Australië. De regering stelt dat de omstreden wet boten met immigranten zal aantrekken en het strikte Australische immigratiebeleid zal ondermijnen. Met de heropening van het detentiecentrum op het afgelegen Kersteiland wil Canberra potentiële asielzoekers en mensensmokkelaars afschrikken.

“Mijn taak is nu om er voor te zorgen dat de boten niet komen”, aldus de Australische premier Scott Morrison. “Na wat het parlement heeft gedaan om onze grens te verzwakken, moet ik alles doen wat in mijn macht ligt om er voor te zorgen dat de schepen met immigranten niet komen.”

Australië voert een zeer strikt asielbeleid. Asielzoekers die illegaal per boot proberen te komen, worden onderweg onderschept en overgebracht naar kampen in Papoe-Nieuw-Guinea en op het eiland Nauru. Met dit afschrikkingsbeleid heeft de regering het aantal schepen met immigranten vrijwel tot nul teruggebracht. Er zitten nu nog zo’n duizend migranten vast op de eilanden.

De rechtse regering verzette zich tegen het wetsvoorstel, maar heeft geen meerderheid in het parlement en verloor de stemming. De linkse oppositie en onafhankelijke parlementariërs steunden de wet. “Ik ben ervan overtuigd dat we onze grenzen kunnen bewaken en onze nationale veiligheid garanderen, maar mensen toch humaan behandelen”, aldus Labour-leider Bill Shorten.

Het beleid krijgt harde kritiek van mensenrechtenactivisten, die het inhumaan noemen. De meeste migranten op de eilanden zitten er al jaren en kampen met allerlei aandoeningen. De wet die dinsdag werd aangenomen geeft artsen een ruimere bevoegdheid om ernstig zieke asielzoekers over te plaatsen naar ziekenhuizen in Australië, al behoudt de minister van immigratie een zekere macht om overplaatsingen tegen te houden.

Geweten

Het asielbeleid verdeelt Australië al twee decennia. De rechtse regering beschuldigt de oppositie ervan dat zij mensensmokkelaars uitnodigt om weer koers te zetten naar Australië. De linkse oppositie op haar beurt wijst erop dat de nieuwe wet slechts geldt voor bestaande migranten op Nauru en in Papaoe-Nieuw-Guinea, en niet voor eventuele nieuwkomers. Oppositieleiders verwijten de regering dat zij mensen onnodig angst aan jaagt, met het oog op naderende verkiezingen, die waarschijnlijk in mei worden gehouden. Zij krijgen daarbij bijval van organisaties die opkomen voor asielzoekers. “Dit is een overwinning voor het geweten van de natie”, verklaarde activist Kon Karapanagiotidis over de wet.

Op Kersteiland, dat behoort tot het Australische Gemenebest, wonen zo’n 1500 mensen, in meerderheid etnische Chinezen. Australië runde er jarenlang een detentiecentrum voor asielzoekers, dat meermaals in het nieuws kwam vanwege beroerde levensomstandigheden, protesten en rellen. In oktober werd het centrum gesloten.