Australië gaat hoge boetes en celstraffen opleggen voor geweld op sociale media

Het parlement in Canberra heeft daartoe donderdag een wet aangenomen. Als de bedrijven het materiaal niet op tijd weghalen, riskeren ze een boete die kan oplopen tot 10 procent van hun wereldwijde jaaromzet. Managers van de ondernemingen kunnen celstraffen tot drie jaar krijgen.

Aanleiding voor de nieuwe wet is de aanslag ruim twee weken geleden op twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch. Een Australiër schoot daar toen vijftig mensen dood. De rechts-extremist filmde zijn schietpartij met een camera op zijn helm en zond de beelden uit via een livestream op Facebook.

De video werd breed gedeeld voordat Facebook hem na een uur begon te verwijderen, wat het Amerikaanse concern op verwijten van laksheid kwam te staan. “Het is belangrijk dat we een heel duidelijk signaal afgeven aan sociale mediabedrijven dat zij hun gedrag moeten veranderen”, aldus de Australische minister van communicatie, Mitch Fifield.

Reguliere media De nieuwe wet definieert het te verwijderen materiaal als daden van terrorisme, moord, poging tot moord, marteling, verkrachting en ontvoering. Sporten als boksen, medische operaties of gewelddadige seks met wederzijdse instemming vallen er niet onder. Ook kan worden aangevoerd dat materiaal toegestaan hoort te zijn voor nieuwsberichtgeving in het publieke belang, in een rechtszaak, voor onderzoek of voor artistiek werk. Volgens de regering zullen reguliere media dan ook geen last hebben van de wet. Op­po­si­tie­par­tij Labour kraakt de wet als ‘knullig en gebrekkig’ Toch klinkt er ook flinke kritiek, onder meer omdat de wet niet definieert wat ‘voortvarend’ is. Jury’s moeten dit straks in rechtszaken gaan interpreteren. Dat brengt voor sociale mediabedrijven en internetproviders onzekerheid mee. De ondernemingen waarschuwen dat dit kan leiden tot onnodige zelfcensuur en dat Australië hierdoor minder aantrekkelijk wordt voor internetbedrijven. Bovendien joeg de Australische regering de wet in aller ijl, zonder het normale commissieoverleg, door het parlement. Dat gebeurde in de laatste twee dagen dat de volksvertegenwoordiging nog bijeen was voordat in Australië komende maand verkiezingen worden gehouden. Oppositiepartij Labour kreeg het voorstel pas afgelopen maandag onder ogen en kraakt de wet als ‘knullig en gebrekkig’. Labour kondigt aan dat, als het na de verkiezingen aan de macht komt, verbeteringen zal aanbrengen in de regels.

