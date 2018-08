Aston Martin gaat op het juiste moment naar de beurs

Het automerk met het meest jaloersmakende imago is zonder twijfel Aston Martin. Met dank aan James Bond en aan de afdeling design van het merk. Samen schiepen ze in de 007-filmreeks een beeld waarin stoerheid en elegantie vlekkeloos samensmelten. Maar de showroom van het witte doek is niet genoeg om de toekomst van de autofabrikant veilig te stellen. Daarom gaat Aston Martin dit najaar naar de beurs van Londen, zo meldde het bedrijf gisteren bij de presentatie van de halfjaarcijfers.

De beursgang is nodig om alle plannen van de exclusieve sportwagenfabrikant te kunnen financieren, weet Max Erich, analist automotive bij ING: “Aston Martin is een kleine zelfstandige fabrikant, maar wil graag meer. Er moeten meer verschillende modellen op de markt komen, waaronder een SUV en een elektrisch model. Dat betekent ook meer markten bedienen. Bijvoorbeeld verdere expansie in China, dus uitbreiding van het verkoopnetwerk.”

Volgens Erich wil Aston Martin op het gebied van technologie en kwaliteit op het hoogste niveau meedoen. “Dat betekent investeren in mensen en moderne productiefaciliteiten.” Dat laatste doet het al met het bouwen van een fabriek in Zuid-­Wales, waar vanaf volgend jaar het SUV-model van de band zal rollen.

“Voor een exclusief merk is het precies het goede moment voor een beursgang”, zegt autokenner Wim Oude Weernink van Automotive Management, een platform voor de autobranche. “Er is in de hele wereld belangstelling voor luxesportwagens. Kijk maar naar de populariteit van een merk als McLaren. Het is ook een beetje een trend om naar de beurs te gaan. Ferrari ging Aston Martin voor.”

Macho vs elegantie Volgens Oude Weernink zijn de laatste twee het meest aan elkaar gewaagd in deze klasse. “Ze zijn elkaars tegenpolen: het macho van Ferrari versus de Britse elegantie van Aston Martin. Die Engelse sfeer maakt ook dat vrouwen vaak gecharmeerd zijn van Aston Martin. Het gaat in deze categorie om de hele beleving eromheen.” Om het imago ten volle te benutten, wil Aston Martin het beurskapitaal ook inzetten om meer waarde uit het merk te halen via bijvoorbeeld merchandising en luxegoederen. Analist Max Erich: “Maar dat betekent ook investeringen in marketing.” Naast de associatie met Bondfilms, mikt Aston Martin op het versterken van het sportieve imago door de samenwerking met het Formule-1-team van Red Bull. De Britse autofabrikant stuntte onlangs met de gelimiteerde productie van een speciale ‘herbouw-versie’ van de (bijna identieke) auto waar James Bond in reed in de film ‘Goldfinger’ (1964). Die 25 exemplaren – met een prijs van 1,5 miljoen pond per stuk – waren zo snel verkocht, dat Aston Martin onlangs aankondigde opnieuw een serie ‘authentieke reproducties van de DB5’ te gaan bouwen. Naast de associatie met Bondfilms, mikt Aston Martin de laatste tijd op het versterken van het sportieve imago door geld te steken in de samenwerking met het Formule-1-team van Red Bull.

Minder ruimte voor verslapping De ambitieuze strategie van de in 1913 opgerichte autobouwer (omzet: 450 miljoen pond) moet er uiteindelijk toe leiden dat het merk groeit zonder aan exclusiviteit in te leveren. Een beursgenoteerd Aston Martin vergroot de kans dat dit lukt, denkt Erich: “Aston Martin heeft altijd de associatie gehad met mooie auto’s en een rijke historie, maar winstgevend was het bedrijf zeker niet altijd. Met een beursgang is er minder ruimte voor verslappen of het niet behalen van doelstellingen.” Bij de beursgang wordt Aston Martin waarschijnlijk gewaardeerd op zo’n 5 miljard pond, omgerekend zo’n 5,5 miljard euro.

